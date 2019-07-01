Футбол

«Спартак» проведет товарищеский матч с венгерским «Дьери ЭТО»Спорт-Экспресс 13:29

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"Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что проведет товарищеский матч с венгерским клубом "Дьери ЭТО". Встреча пройдет 3 июля в Венгрии. При этом 4 июля "Спартак" сыграет с "Краснодаром" в рамках предсезонного турнира в Австрии.
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Венгерский футбольный клуб
Венгерский футбольный клуб из города Дьёр на северо-западе Венгрии. Основан в 1904 году под именем Győri Vagongyar ETO и в дальнейшем неоднократно менял своё название. Четырёхкратный чемпион и четырёхкратный обладатель кубка Венгрии. В настоящее время выступает во втором дивизионе чемпионата Венгрии. Традиционные цвета клуба - зелёный и белый.
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