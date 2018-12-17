Футбол

«Спартак» проведет четыре сбора зимой
Спорт-Экспресс
06:15

"Спартак" проведет четыре сбора зимой под руководством главного тренера Олега Кононова, сообщает официальный сайт красно-белых. Футболисты выйдут из отпуска 8 января и начнут подготовку к оставшейся части сезона чемпионата России. В этот день игроки пройдут углубленный медицинский осмотр.
Спорт-Экспресс06:15

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«Спартак» выйдет из отпуска 8 января и проведет зимой четыре сбора

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«Спартак» хочет провести четыре тренировочных сбора

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«Спартак» проведет сборы в ОАЭ, Катаре и Турции

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«Спартак» проведет четыре сбора в перерыве чемпионата России

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«Спартак» проведет четыре сбора зимой

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Катар, Испания или Турция? Как клубы планируют готовиться к возвращению РПЛ

Sportbox.RU05:35

«Спартак» проведет зимние сборы в ОАЭ, Катаре и Турции

Sports.ru06:16
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
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