Футбол
"Спартак" проведет четыре сбора зимой под руководством главного тренера Олега Кононова, сообщает официальный сайт красно-белых. Футболисты выйдут из отпуска 8 января и начнут подготовку к оставшейся части сезона чемпионата России. В этот день игроки пройдут углубленный медицинский осмотр.
Спорт-Экспресс06:15
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