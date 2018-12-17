Футбол

«Спартак» проведет четыре сбора зимой
Спорт-Экспресс
06:15

"Спартак" проведет четыре сбора зимой под руководством главного тренера Олега Кононова, сообщает официальный сайт красно-белых. Футболисты выйдут из отпуска 8 января и начнут подготовку к оставшейся части сезона чемпионата России. В этот день игроки пройдут углубленный медицинский осмотр.
Спорт-Экспресс06:15

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«Спартак» выйдет из отпуска 8 января и проведет зимой четыре сбора

РИА Новости06:44

«Спартак» хочет провести четыре тренировочных сбора

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«Спартак» проведет сборы в ОАЭ, Катаре и Турции

Soccer.ru06:43

«Спартак» проведет четыре сбора в перерыве чемпионата России

Советский спорт06:30

«Спартак» проведет четыре сбора зимой

Спорт-Экспресс06:15

Катар, Испания или Турция? Как клубы планируют готовиться к возвращению РПЛ

Sportbox.RU05:35

«Спартак» проведет зимние сборы в ОАЭ, Катаре и Турции

Sports.ru06:16
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Футбол

«Краснодар» сыграет с «Байером» 14 февраля дома, 21-го – в гостях

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения от «Ливерпуля» (1:3) в матче 16-го тура АПЛ отметил, что не утратил надежду занять четвертое место с командой в этом сезоне.
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Обновлено вчера в 15:59
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Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин выступил в защиту нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые на данный момент находятся в СИЗО.
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Президент «Торино» раскритиковал Роналду за его поведение в дерби

Президент "Торино" Умберто Кайро после матча с "Ювентусом" (0:1) критически высказался о нападающем соперников Криштиану Роналду.
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«Рома» поборется с российским клубом за Барриоса

Полузащитник футбольного клуба «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос попал в сферу интересов итальянской «Ромы».
Обновлено в 06:11
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«Урал» может приобрести защитника БАТЭ Полякова

Защитник БАТЭ Денис Поляков может перейти в «Урал». По информации Tribuna, стороны близки к завершению сделки.
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Лионель Месси забил 50 голов в этом году

Обновлено вчера в 18:31
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FURIA eSports запросила у MIBR $200 тыс. за контракт игрока

По данным Rush B Media, руководство FURIA запросило за бразильца около $200 тыс. После этого MIBR отказалась от трансфера и решила подписать более опытного игрока.
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Головин был удален в разгромном для «Монако» матче с «Лионом»

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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по результатам которой мюнхенцам достался «Ливерпуль».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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