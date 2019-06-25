Футбол

«Спартак» просматривает футболиста «Вольфсбурга»RT на русском 16:48

Московский футбольный клуб «Спартак» просматривает полузащитника резервной команды немецкого «Вольфсбурга» Малкольма Баду. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
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«Спартак» не взял Боккетти на сбор в Австрию

Sport24.ru18:23

Баду из «Вольфсбурга» - на сборе «Спартака» в Австрии, Боккетти остался в Москве

Спорт-Экспресс15:31

Полузащитник «Вольфсбурга» прибыл на просмотр в «Спартак»

Sport.ru17:59

«Спартак» просматривает полузащитника «Вольфсбурга»

Матч ТВ15:54

«Спартак» просматривает полузащитника «Вольфсбурга» Баду

Чемпионат15:35

Игрок «Вольфсбурга» находится на просмотре в «Спартаке»

Советский спорт15:39

«Спартак» просматривает вингера «Вольфсбурга-2» Баду. Он клиент агентства, которое возглавлял Цорн

Sports.ru14:59
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:27, Ашберн
Политика

ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 18:51
Общество

Сталлоне раскритиковали за дорогостоящие фото с фанатами

Сильвестра Сталлоне раскритиковали за участие в мероприятиях, организаторы которых берут с фанатов значительные суммы денег за фотографии с актером, сообщает The Independent.
Обновлено в 17:05
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Технологии

МТС изменила логотип впервые за 13 лет

МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Экономика

Минтранс предложил повысить тариф «Платона»

Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).
Обновлено в 17:10
Политика

Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей

Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
Обновлено в 12:47
Транспорт

Шесть станций метро построят в Москве до конца года

Обновлено в 05:26
Армия и оружие

Во внезапной проверке примут участие комплексы С-400 и «Искандер-М»

Обновлено в 12:48
Театры

На Чеховском фестивале состоится премьера саундрамы «Медведь»

В рамках международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова состоится премьера спектакля «Медведь».
Обновлено в 06:07
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Обновлено в 09:08
Путешествия

Отдых за границей оказался дешевле, чем в Крыму

Обновлено в 03:25
Космос

Прах 152 человек запустят в космос на Falcon Heavy

Американская компания SpaceX Илона Маска 24 июня собирается в прямом эфире запустить в космос на ракете-носителе Falcon Heavy прах 152 человек.
Обновлено вчера в 07:09
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Политика

Грузия изменит систему парламентских выборов

Власти Грузии согласились на требования протестующих изменить систему выборов в национальный парламент, сообщил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
Обновлено в 05:51
Политика

В Грузии оценили возможный ущерб от прекращения авиаперелётов в Россию

Туристическая отрасль Грузии может понести ущерб в объёме около $750 млн от прекращения авиасообщения с Россией, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

Обновлено в 15:59
Футбол

Аленичев заявил, что прошлый сезон был самым тяжелым в его карьере

Бывший тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев сказал, что прошлый сезон был непростым для него.
Обновлено в 19:20
Гаджеты

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Наука

Ученые обнаружили в Якутии обработанный человеком бивень мамонта

Палеонтологи Академии наук Якутии во время экспедиции на острове Котельный Новосибирских островов обнаружили скелет мамонта и бивень весом более 23 кг, на котором обнаружены следы обработки, совершенной, предположительно, древним человеком.
Обновлено в 03:22
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался обменять Неймара на Погба

Французский "Пари Сен-Жермен" предложил английскому "Манчестер Юнайтед" обменять Поля Погба на нападающего Неймара, сообщает The Independent.
Обновлено в 10:31
Футбол

Грузинские футболисты вышли на игру с антироссийскими лозунгами

Обновлено вчера в 07:13
Энергетика

«Укртрансгаз» рассказал о запасах газа в украинских ПХГ

Компания «Укртрансгаз» рассказала о запасах в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ).
Обновлено в 04:25
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Общество

Праздник «Алые паруса» начался в Петербурге

В празднике «Алые паруса-2019» принимают участие более 33 тысяч выпускников школ Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

В Сочи ликвидируют последствия схода селя

Сель сошел в поселке Красная Поляна на улице Набережная Лаванда 24 июня В Сочи ликвидируют последствия схода селя сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 06:09
Культура

Министр образования Хакасии приписала авторство «Горя от ума» Радищеву

Обновлено в 16:02
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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