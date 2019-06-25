На просмотр в «Спартак» приехал футболист «Вольфсбурга»РБК вчера в 18:07

На первый предсезонный сбор московского «Спартака», который проходит в Австрии, приехал полузащитник «Вольфсбурга» Малкольм Баду. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

На просмотр в «Спартак» приехал футболист «Вольфсбурга»

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