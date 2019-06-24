«Спартак» просматривает футболиста «Вольфсбурга»RT на русском 16:48

Московский футбольный клуб «Спартак» просматривает полузащитника резервной команды немецкого «Вольфсбурга» Малкольма Баду. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

Спорт день за днем

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Здоровье Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.

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