Футбол

«Спартак» просматривает футболиста «Вольфсбурга»RT на русском 16:48

Московский футбольный клуб «Спартак» просматривает полузащитника резервной команды немецкого «Вольфсбурга» Малкольма Баду. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
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Игрок «Вольфсбурга» находится на просмотре в «Спартаке»

Советский спорт15:39

Полузащитник «Вольфсбурга» Баду проходит просмотр в «Спартаке»

Sport24.ru15:01

«Спартак» просматривает полузащитника «Вольфсбурга»

Матч ТВ15:54

Полузащитник «Вольфсбурга» находится на просмотре в «Спартаке»

Спорт день за днем16:58

«Спартак» просматривает полузащитника «Вольфсбурга» Баду

Чемпионат15:35

Баду из «Вольфсбурга» - на сборе «Спартака» в Австрии, Боккетти остался в Москве

Спорт-Экспресс15:31

«Спартак» просматривает вингера «Вольфсбурга-2» Баду. Он клиент агентства, которое возглавлял Цорн

Sports.ru14:59
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Общество

Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок

По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09
Политика

В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба

Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), нардеп Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил на русском языке.
Обновлено в 11:28
Футбол

Фарфан выбыл до конца Кубка Америки

Нападающий сборной Перу и московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан пропустит оставшуюся часть Кубка Америки из-за травмы левого колена, сообщается на сайте Федерации футбола Перу.
Обновлено в 16:42
Политика

Прокачку нефти по «Дружбе» приостановила только Чехия

Представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что Белоруссия, Украина, Словакия и Венгрия не отмечали превышение содержания хлорорганических веществ в российской нефти, поступающей по экспортному трубопроводу "Дружба".
Обновлено в 12:26
Здоровье

Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 17:14
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Армия и оружие

МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология".
Обновлено в 01:22
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

«В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних», — приводит «РИА Новости» уточнение МВД.
Обновлено в 17:28
Общество

Бюст плачущего Цезаря установили на Парнасе

Цезарь работы loketski плачет (слезу символизирует полоса синей краски), а надпись на постаменте бюста гласит - "Красоту спасет Рим".
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Казахстане из-за взрывов на военном складе эвакуируют город

Город Арысь в Казахстане будет полностью эвакуирован из-за ЧП, произошедшего утром на военном складе, где произошел пожар, приведший к детонации боеприпасов.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Путин приказал провести внезапную проверку боеготовности ЦВО

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ 24 июня начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа», - сообщил Шойгу в ходе совещания с высшим офицерским составом ВС России.
Обновлено в 05:49
Технологии

МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей

Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес

Андрей Черкасов обратился к Максиму Аверину, назвавшему его мошенником

Обновлено в 10:59
Культура

Шахназаров выступил за увеличение числа кинофестивалей в России

Гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров выступает за то, чтобы количество кинофестивалей в России не сокращалось, поскольку для многих кинематографистов это единственный шанс показать картину зрителям.
Обновлено в 13:08
Политика

В Грузии оценили возможный ущерб от прекращения авиаперелётов в Россию

Туристическая отрасль Грузии может понести ущерб в объёме около $750 млн от прекращения авиасообщения с Россией, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 10:34
Общество

Основатель компании «Вимм-Билль-Данн» решил не возвращаться в Россию

Один из основателей компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили решил не возвращаться в Россию до тех пор, пока не решится вопрос с делом, из-за которого сотрудники ФСБ провели обыски в его музее "Собрание" на Солянке.
Обновлено в 07:05
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Политика

Болтон обсудил с Патрушевым Украину и Венесуэлу

Украина, контроль над вооружениями и Венесуэла стали темами переговоров между советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
Обновлено в 15:42
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Члены СБ ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе

"Члены Совета осудили атаку на нефтяные танкеры, что представляет серьезную угрозу для морской навигации и энергопоставок", - сказал журналистам постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отаиби.
Обновлено в 17:20
Технологии

Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян

Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59
Гаджеты

Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei

Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Экономика

Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля

Тариф системы «Платон» будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек и составит 2,04 рубля за 1 км. Об этом 24 июня сообщили в Минтрансе.
Обновлено в 15:54
Гаджеты

В сеть утекли характеристики смартфона Honor 9X

Довольно надежный искатель утечек RODENT950 поделился подробностями о смартфоне Honor 9X, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес

Аршавин отказал двухлетней дочери в прописке

Двухлетняя дочь Андрея Аршавина и Алисы Казьминой Есеня не может пойти в детский сад из-за того, что футболист отказался прописать ее в своей квартире в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:33
Футбол

Тренер Хохлов продлил контракт с «Динамо»

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
Обновлено в 15:57
Спорт

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года состоятся в итальянских города Милан и Кортина-д'Ампеццо, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:22
Космос

Илон Маск рассказал, когда начнется продажа билетов на Марс

Обновлено в 17:30
Политика

Спикер парламента Ингушетии рассказал о планах Евкурова после отставки

Спикер парламента Ингушетии Магомед Яндиев заявил, что Юнус-Бек Евкуров, объявивший о своей отставке с поста главы республики, может продолжить карьеру по военной линии.
Обновлено в 13:34
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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