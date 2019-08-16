Футбол
«Спартак» просит перенести время начала матча против «Крыльев Советов»Матч ТВ вчера в 03:09
«Спартак» обратился к РПЛ с просьбой перенести начало матча 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».
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Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321
Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.
Обновлено в 03:32
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
Обновлено в 03:40
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Здоровье
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Энергетика
Bloomberg: Китай отказался от венесуэльской нефти из-за санкций США
Крупная компания Китая отказалась от прямых закупок венесуэльской нефти, поскольку администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ужесточает санкции против Венесуэлы.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Керченской крепости обнаружили 1700 осколочных авиабомб
Крымские сотрудники МЧС обнаружили в Керченской крепости 1700 осколочных авиабомб и одну фугасную авиабомбу весом 100 кг времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:41
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай
Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».
Обновлено 15 августа в 02:40
Политика
Зеленский взялся спорить с историей
Новая украинская администрация очень быстро вырождается в Хлестакова, сочиняющего на ходу "сорок тысяч одних курьеров" (которые в реальности окажутся тремя-четырьмя угрюмыми нацистами и десятком не слишком вменяемых "протестантов", которых еще в заповедные времена называли демшизой).
Обновлено в 01:00
Футбол
Фанаты «Фулхэма» требуют отстранить Митровича от команды из-за симуляции
Кто-то из фанатов предложил наказать игрока отстранением от команды.
Обновлено в 03:27
Общество
В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за угрозы подтоплений
Лесозаводский городской округ и Октябрьский район ввели режим ЧС муниципального уровня в связи с подтоплениями, вызванными прошедшими ливнями.
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
Карпин уснул в кино перед матчем с «Уфой»
Обновлено вчера в 15:35
Футбол
Круговой выбирает между ЦСКА и «Зенитом»
Что касается «Зенита», то петербуржцы предложили за Кругового 1,5 млн евро без учета бонусов, однако присоединится футболист в случае перехода в петербургский клуб только через год, а текущий сезон проведёт в «Уфе» на правах аренды.
Обновлено в 03:48
Общество
К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей
Обновлено вчера в 11:03
Футбол
«Барселона» без Месси проиграла в первом матче чемпионата Испании
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
Обновлено вчера в 07:53
Футбол
Стали известны детали перехода Коутиньо в «Баварию»
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Баварии» на правах годичной аренды, сообщает RAC1.
Обновлено вчера в 15:20
Космос
В NASA определились со штаб-квартирой новой программы по освоению Луны
Штаб-квартира новой программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по освоению Луны будет расположена в американском штате Алабама.
Обновлено в 04:05
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Футбол
Максимилиан Филипп: «В „Динамо“ почувствовал доверие»
Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие.
Обновлено вчера в 22:05
Экономика
В России выросла выручка малых предприятий
Объем выручки малых предприятий за год вырос на 25 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
Обновлено вчера в 10:32
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57