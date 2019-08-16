«Спартак» обратился к РПЛ с просьбой перенести начало матча 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

«Спартак» просит перенести время начала матча против «Крыльев Советов»

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