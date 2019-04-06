«Спартак» проиграл первый матч при Кононове в РПЛБомбардир.ру 14:14

«Спартак» проиграл ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ (0:2). Это первый проигранный матч «Спартака» в чемпионате России при Олеге Кононове (возглавляет команду с 12 ноября 2018 года).

«Спартак» проиграл первый матч при Кононове в РПЛ

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