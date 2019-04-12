Футбол

«Спартак» проиграл на выезде «Ростову» КарпинаLife.ru вчера в 14:09

Ростов — Спартак
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Александр Гацкан
13′
27′
Роман Зобнин
Сергей Паршивлюк
28′
38′
Зе Луиш
Софьян Ханни
Данил Глебов
45′+1′
Арсений Логашов
56′
Роман Еременко
61′
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
63′
64′
Сальваторе Боккетти
72′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
77′
Георгий Мелкадзе
Данил Глебов
Александр Зуев
77′
Ивелин Попов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
78′
Элдор Шомуродов
80′
81′
Денис Глушаков
Фернандо
"Ростов" и "Спартак" на равных провели эту встречу, однако удача в конечном итоге оказалась на стороне хозяев поля. Они же первыми открыли счёт благодаря голу Александра Гацкана. Недавно вернувшийся в строй Роман Зобнин сравнял счёт на 27-й минуте матча — 1:1.
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Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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