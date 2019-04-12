«Спартак» проиграл на выезде «Ростову» КарпинаLife.ru вчера в 14:09

"Ростов" и "Спартак" на равных провели эту встречу, однако удача в конечном итоге оказалась на стороне хозяев поля. Они же первыми открыли счёт благодаря голу Александра Гацкана. Недавно вернувшийся в строй Роман Зобнин сравнял счёт на 27-й минуте матча — 1:1.

Происшествия Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.

Политика Суд обязал антикоррупционное бюро открыть дело против Зеленского Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты госсредств.

Происшествия В соборе Парижской Богоматери произошёл пожар Пожар произошёл в здании собора Парижской Богоматери в центре французской столицы.

Происшествия В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского Следственные органы Республики Тыва после побега арестованных из изолятора временного содержания (ИВС) возбудили уголовное дело о халатности.

Единоборства Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".

Происшествия Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.

Политика Россия может выплатить долг Совету Европы На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Происшествия Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.

Футбол Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова» Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Армия и оружие Стороны конфликта в Йемене договорились о выводе войск из Ходейды — ООН Стороны конфликта в Йемене достигли договоренностей о начале вывода войск из Ходейды, 15 апреля передает агентство Associated Press.

Армия и оружие Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.

Технологии На «Фукусиме» начали извлекать топливные стержни из третьего реактора В Японии приступили к извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна в третьем реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power, передает ТАСС.

Футбол В Сети появилось фото домашней формы «Ливерпуля» на следующий сезон В апреле "Ливерпуль" представит форму на сезон-2019/20. В Интернете уже появились фотографии домашнего комплекта "красных".

Политика Украина отказалась оспаривать решение ВТО по делу о транзите Министерство экономического развития и торговли Украины заявило, что не будет подавать апелляцию на решение третейского суда Всемирной торговой организации (ВТО) относительно транзита украинских товаров через Россию.

Армия и оружие В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су» Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".

Происшествия В Серпухове двое детей погибли при пожаре в квартире Двое детей погибли при пожаре в одной из квартир в Серпухове Московской области.

Шоу-бизнес Наталья Водянова растрогала поклонников семейным снимком «Люблю свою бабунечку!» — так Водянова подписала снимки, сделанные во время осмотра парижских достопримечательностей, который она совершила вместе с бабушкой.

Общество Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.

Общество «Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.

Политика Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты дважды за день Президент Украины Петр Порошенко решил предложить своему сопернику Владимиру Зеленскому провести дебаты дважды в один день: сначала на стадионе «Олимпийский», а затем в студии «Общественного телевидения».

Авто Названы самые популярные кроссоверы с пробегом в России Объемы рынка кроссоверов и внедорожников в России с пробегом за первый квартал текущего года составили 263,8 тысячи автомобилей — сообщают специалисты аналитического агентства «Автостат».