Футбол
«Спартак» проиграл на выезде «Ростову» КарпинаLife.ru вчера в 14:09
Александр Гацкан
|13′
|27′
Роман Зобнин
Сергей Паршивлюк
|28′
|38′
Зе Луиш
Софьян Ханни
Данил Глебов
|45′+1′
Арсений Логашов
|56′
Роман Еременко
|61′
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
|63′
|64′
Сальваторе Боккетти
|72′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
|77′
Георгий Мелкадзе
Данил Глебов
Александр Зуев
|77′
Ивелин Попов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
|78′
Элдор Шомуродов
|80′
|81′
Денис Глушаков
Фернандо
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
30
Песьяков
25
Логашов
4
Паршивлюк
6
Сигурдссон
28
Чернов
7
Еременко
10
Зуев
84
Гацкан
17
Норманн
14
Шомуродов
9
Сигурдарсон
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
16
Боккетти
6
Дантас
37
Мелкадзе
11
Фернандо
47
Зобнин
27
Ломовицкий
12
Адриано
94
Ханни
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
"Ростов" и "Спартак" на равных провели эту встречу, однако удача в конечном итоге оказалась на стороне хозяев поля. Они же первыми открыли счёт благодаря голу Александра Гацкана. Недавно вернувшийся в строй Роман Зобнин сравнял счёт на 27-й минуте матча — 1:1.
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