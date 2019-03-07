Футбол
«Спартак» проиграл «Уралу» и выбыл из Кубка РоссииРИА Новости 11:00
Кубок России, Четвертьфинал, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Стефан Страндбург
|24′
Эрик Бикфалви
|35′
|40′
Николай Рассказов
|45′
Лоренсо Мельгарехо
|46′
Лоренсо Мельгарехо
Софьян Ханни
Эрик Бикфалви
Владимир Ильин
|46′
Денис Кулаков
|60′
|66′
Зе Луиш
Педро Роша Невес
|70′
Аяз Гулиев
Роман Зобнин
Денис Поляков
|71′
Ярослав Годзюр
|85′
Петрюс Бумаль
Сергей Брызгалов
|89′
|90′+3′
Роман Зобнин
Урал
|Вратарь
31
|Защитник
8
15
19
27
|Полузащитник
44
58
|Нападающий
17
88
Спартак
|Вратарь
57
|Защитник
14
16
92
|Полузащитник
6
8
37
|Нападающий
12
Футболисты московского "Спартака" вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в ответном матче 1/4 финала екатеринбургскому "Уралу". Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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«Урал» с минимальным счетом обыграл «Спартак» и пробился в полуфинал Кубка России
Европейско-Азиатские новости12:03
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