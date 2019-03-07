Футбол

«Спартак» проиграл «Уралу» и выбыл из Кубка РоссииРИА Новости 11:00

Урал — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Стефан Страндбург
24′
Эрик Бикфалви
35′
40′
Николай Рассказов
45′
Лоренсо Мельгарехо
46′
Лоренсо Мельгарехо
Софьян Ханни
Эрик Бикфалви
Владимир Ильин
46′
Денис Кулаков
60′
66′
Зе Луиш
Педро Роша Невес
70′
Аяз Гулиев
Роман Зобнин
Денис Поляков
71′
Ярослав Годзюр
85′
Петрюс Бумаль
Сергей Брызгалов
89′
90′+3′
Роман Зобнин
Футболисты московского "Спартака" вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в ответном матче 1/4 финала екатеринбургскому "Уралу". Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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