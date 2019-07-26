Футбол

«Спартак» проиграл «Тамбову» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 12:00

Тамбов — Спартак
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Саранск, Мордовия Арена
"Спартак" уступил "Тамбову" в матче 3-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (0:2). Дублем в составе команды из Тамбова отметился полузащитник Дмитрий Меренчуков. "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков. "Тамбов" с 3 баллами располагается на 9-й строчке.
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