Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 12:00
"Спартак" уступил "Тамбову" в матче 3-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (0:2). Дублем в составе команды из Тамбова отметился полузащитник Дмитрий Меренчуков. "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков. "Тамбов" с 3 баллами располагается на 9-й строчке.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:17, Вашингтон
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