Футбол

«Тамбов» обыграл «Спартак» в матче третьего тура РПЛГазета.Ru 12:06

Тамбов — Спартак
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
3′
Аяз Гулиев
Седрик Гогуа Куаме
29′
46′
Аяз Гулиев
Джано Ананидзе
Сослан Таказов
53′
Седрик Гогуа Куаме
54′
Владислав Кулик
Олег Чернышев
57′
59′
Эсекиэль Понсе
65′
Эсекиэль Понсе
Резиуан Мирзов
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
67′
Сослан Таказов
69′
69′
Самуэль Жиго
Антон Килин
Иван Маркелов
76′
82′
Резиуан Мирзов
82′
Николай Рассказов
Александр Ташаев
Георгий Шелия
90′
В матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли московский "Спартак" и "Тамбов". Москвичи уступили хозяевам со счетом 2:0. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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