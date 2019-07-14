Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛREGNUM 11:54
|3′
Аяз Гулиев
Седрик Гогуа Куаме
|29′
|46′
Аяз Гулиев
Джано Ананидзе
Сослан Таказов
|53′
Седрик Гогуа Куаме
|54′
Владислав Кулик
Олег Чернышев
|57′
|59′
Эсекиэль Понсе
|65′
Эсекиэль Понсе
Резиуан Мирзов
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
|67′
Сослан Таказов
|69′
|69′
Самуэль Жиго
Антон Килин
Иван Маркелов
|76′
|82′
Резиуан Мирзов
|82′
Николай Рассказов
Александр Ташаев
Георгий Шелия
|90′
Тамбов
Расстановка 4‑5‑1
88
Шелия
30
Таказов
58
Ойеволе
27
Гогуа Куаме
3
Тетрашвили
99
Маркелов
92
Чуперка
7
Чернышов
25
Карасев
11
Муйива
14
Аппаев
98
Максименко
88
Ташаев
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
49
Ананидзе
11
Фернандо
47
Зобнин
10
Бакаев
12
Адриано
9
Мирзов
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
Футбольный клуб «Тамбов» на своем поле переиграл московский «Спартак» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счетом 2:0.
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