Футбол

«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛREGNUM 11:54

Тамбов — Спартак
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
3′
Аяз Гулиев
Седрик Гогуа Куаме
29′
46′
Аяз Гулиев
Джано Ананидзе
Сослан Таказов
53′
Седрик Гогуа Куаме
54′
Владислав Кулик
Олег Чернышев
57′
59′
Эсекиэль Понсе
65′
Эсекиэль Понсе
Резиуан Мирзов
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
67′
Сослан Таказов
69′
69′
Самуэль Жиго
Антон Килин
Иван Маркелов
76′
82′
Резиуан Мирзов
82′
Николай Рассказов
Александр Ташаев
Георгий Шелия
90′
Футбольный клуб «Тамбов» на своем поле переиграл московский «Спартак» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счетом 2:0.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

€20 млн за Промеса, Зе Луиш — 8,5, остальные — бесплатно. Как распродали чемпионский «Спартак»

Sport24.ru17:10

Федун мог бы взять пример с Гинера – и вернуть Карреру в «Спартак»

Спорт-Экспресс13:05

«Спартак» уступил «Тамбову»

Soccer.ru11:32

Акция с пиджаками, марш с пирошоу, майки с Черенковым. Фото «Тамбов» — «Спартак»

Чемпионат14:21

Сенсация дня: «Спартак» проиграл дебютанту премьер-лиги

Советский спорт11:50

Тамбов - Спартак - 2:0. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ11:49

Историческая победа «Тамбова» над «Спартаком» в видеообзоре матча 3-го тура

Sport.ru15:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Здоровье

Жительница Балашихи родила четверняшек

Обновлено в 14:35
Политика

В Грузии арестован экс-министр обороны по делу о беспорядках в Тбилиси

Ираклий Окруашвили арестован по делу о беспорядках в ходе акции протеста у здания парламента 20 июня.
Обновлено в 19:11
Гаджеты

Бывший инженер Nokia раскрыл причины провала Windows Phone

Бывший инженер Nokia, работавший над смартфонами на базе Windows Phone, рассказал свою версию, почему платформа не стала популярной, а устройства с ней исчезли с прилавков магазинов.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции

На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено в 12:32
Политика

Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14
Шоу-бизнес

Старшие сыновья Яны Рудковской стали студентами МГИМО

Несколько часов назад продюсер поделилась радостной новостью о том, что её старшие сыновья стали студентами МГИМО.Рудковская воспитывает троих детей от двух браков: сыновей от союза с Батуриным, Андрея и Николая, один из которых является приемным, и сына Сашу от нынешнего мужа Евгения Плющенко.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Расчёты С-400 проведут стрельбы в Астраханской области

Обновлено в 06:34
Общество

Ученая объяснила жару в Европе и холод в России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
Обновлено в 19:25
Армия и оружие

Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев

Обновлено в 17:14
Происшествия

Количество задержанных на акции против недопуска кандидатов в Мосгордуму превысило 1300 человек

Ряд задержанных остаются в отделениях полиции, в том числе писатель и публицист Виктор Шендерович и незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов.
Обновлено в 19:07
Политика

Названы дата и место встречи Путина с Макроном

Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится принять российского лидера Владимира Путина в форте Брегансон 19 августа.
Обновлено в 19:12
Армия и оружие

Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант»

Команды морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая и Республики Венесуэла прибыли в Калининградскую область для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.
Обновлено в 08:46
Общество

В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома

В результате продолжительных и сильных дождей оказались подтоплены дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске.
Обновлено в 19:06
Космос

Джессика Меир о том, каково стать первой шведкой в космосе: «Скоро подопытным кроликом буду я» (SVT, Швеция) (SVT)

Впервые женщина из Швеции окажется в космосе. SVT удалось связаться с ней: сейчас она проходит обучение в подмосковном Звездном городке.
Обновлено в 17:39
Политика

Daily Beast назвало сорвавшего санкции против Nord Stream 2 сенатора

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол фактически сорвал на минувшей неделе введение санкций против проекта «Северный поток 2» (Nord Stream 2) – трубопровода из России в Германию.
Обновлено в 18:47
Политика

Зеленского попросили о запуске поездов в Крым

Обновлено вчера в 09:31
Кино

Создатели «Игры Престолов» перестают работать с HBO

Новый контракт Бениоффа и Уайсса может достигнуть 200 миллионов долларов.
Обновлено в 06:17
Общество

Умерла актриса, озвучившая подружку Микки Мауса

Скончалась американская актриса Расси Тейлор, чьим голосом разговаривала персонаж мультфильмов про Микки Мауса.
Обновлено в 20:19
Общество

Названы распространённые ошибки в русском языке

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Политика

Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети

В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено в 11:21
Космос

Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь

Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

Согдиана стала мамой в третий раз

Накануне звезда поделилась радостным событием и рассказала, что вновь стала мамой: она родила третьего сына.
Обновлено в 06:00
Авто

Что означают известные названия моделей авто

Для автомобилей же всегда имело большое значение звучное привлекательное название (если не иметь ввиду рынок СССР, где в разные времена владеть «копейкой» или «шестеркой» было престижно).
Обновлено в 09:45
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Происшествия

В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии

В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Футбол

Видео: болельщик выбежал на поле, но не сумел догнать игрока «Пармы» с мячом

Во время товарищеского матча «Парма» — «Трабзонспор» (2:2) на поле выбежал болельщик.
Обновлено в 20:42
Политика

В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний

Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.
Обновлено в 20:17
Армия и оружие

Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы

Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
Обновлено в 17:56
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное