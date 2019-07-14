Футбол

Тамбов — Спартак 2:0Metaratings вчера в 11:31

Тамбов — Спартак
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
3′
Аяз Гулиев
Седрик Гогуа Куаме
29′
46′
Аяз Гулиев
Джано Ананидзе
Сослан Таказов
53′
Седрик Гогуа Куаме
54′
Владислав Кулик
Олег Чернышев
57′
59′
Эсекиэль Понсе
65′
Эсекиэль Понсе
Резиуан Мирзов
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
67′
Сослан Таказов
69′
69′
Самуэль Жиго
Антон Килин
Иван Маркелов
76′
82′
Резиуан Мирзов
82′
Николай Рассказов
Александр Ташаев
Георгий Шелия
90′
Московский «Спартак» в выездном матче третьего тура РПЛ потерпел поражение от новичка РПЛ «Тамбова». В воротах «красно-белых» побывало два безответных мяча. Открыл счёт Седрик Гогуа: этот гол вызвал споры среди судей, но после небольшого совещания взятие ворот было засчитано.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

«Тамбов» обыграл «Спартак» и одержал первую победу в премьер-лиге

Советский спортвчера в 11:32

€20 млн за Промеса, Зе Луиш — 8,5, остальные — бесплатно. Как распродали чемпионский «Спартак»

Sport24.ruвчера в 17:10

Историческая победа «Тамбова» над «Спартаком» в видеообзоре матча 3-го тура

Sport.ruвчера в 15:14

Акция с пиджаками, марш с пирошоу, майки с Черенковым. Фото «Тамбов» — «Спартак»

Чемпионатвчера в 14:21

Победа «Краснодара» и провал «Спартака», поул Хэмилтона в Германии, серебро пловца Минакова и другие новости утра

Sports.ru01:10

Тамбов - Спартак - 2:0. Голы и лучшие моменты

Матч ТВвчера в 11:49

Федун мог бы взять пример с Гинера – и вернуть Карреру в «Спартак»

Спорт-Экспрессвчера в 13:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 04:26, Вашингтон
Армия и оружие

Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии

Обновлено вчера в 22:20
Политика

Путин принимает Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин принимает в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад.
Обновлено в 04:03
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки — на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено 26 июля в 06:32
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес

Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей

Обновлено в 04:05
Экономика

Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз

Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Политика

В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний

Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.
Обновлено вчера в 20:17
Общество

Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети

Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Футбол

Канонирские потери на фоне радости Киева: как правильно спланировать воскресенье для побед

Какой будет игра Динамо - Шахтер В Одессе померяются силами главные клубы Украины.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Акция «за честные выборы» в Москве. Главное

Что произошло В субботу, 27 июля, в Москве прошла несанкционированная властями акция оппозиции, требовавшей допустить на выборы в Мосгордуму кандидатов, снятых из-за претензий к подписям и другим собранным документам.
Обновлено вчера в 16:14
Единоборства

Холлоуэй и Эдгар уложились в вес перед UFC 240

Как сообщает "Чемпионат.com", в главном поединке вечера чемпион организации полулегкого дивизиона Макс Холлоуэй будет защищать титул от экс-чемпиона промоушена Фрэнки Эдгара.
Обновлено вчера в 02:47
Шоу-бизнес

Анита Цой появилась в инвалидной коляске на фестивале «Жара»

На ковровой дорожке Анита Цой появилась в инвалидной коляске. Певица держалась бодро и попросила поклонников не унывать.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в зоне отдыха в Нью-Йорке

По данным источников New York Post в правоохранительных органах, нападавший начал стрелять на уличной благотворительной вечеринке, которую устроили в зоне отдыха.
Обновлено в 02:06
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Безопасность Boeing 737 MAX никто не проверил

Ответственность за одобрение работы системы MCAS в новейших пассажирских самолетах Boeing 737 MAX, проблемы с которой, предположительно, могли привести к двум авиакатастрофам с участием этих лайнеров, была передана производителю, то есть самой корпорации Boeing.
Обновлено вчера в 13:30
Шоу-бизнес

За что Дуремара Владимира Басова любили первые красавицы страны

Обновлено в 01:53
Армия и оружие

В Великобритании назвали «жалким» состояние своих Военно-морских сил

Председатель комитета по обороне британского парламента Джулиан Льюис, комментируя в интервью Sky News текущее состояние Королевских ВМС, назвал его «жалким».
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

Джиган подарил дочери пачку денег на день рождения

Джиган устроил для старшей дочери Ариелы грандиозное торжество в честь дня рождения.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

В Тулуне из-за дождей вновь подтопило дома и участки

Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне.
Обновлено вчера в 20:37
Транспорт

В Екатеринбурге 14 рейсов не смогли приземлиться из-за погоды

Обновлено в 02:35
Общество

Умерла озвучившая подружку Микки Мауса актриса

Обновлено вчера в 22:08
Политика

Путин встретился с родными погибших подводников

Президент России Владимир Путин встретился с родственниками и семьями офицеров-подводников, которые погибли в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

МВД назвало число участников несанкционированной акции в Москве

Свыше 3,5 тысяч человек участвуют в несогласованной акции в Москве, сообщили в ГУ МВД по столице.
Обновлено вчера в 09:13
Общество

Стали известны регионы России, которым грозит уйти под воду

Расширение Средиземного моря повлечет увеличение Черного и Каспийского морей, в результате чего пострадает большая часть России и Украины, которые окажутся под водой.
Обновлено в 04:18
Политика

Зеленский поручил Авакову уволить генерала после видео с его машиной

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову уволить начальника управления полиции по Днепровской области Виталия Глуховерю, после того, как в соцсетях появилось видео с участием его автомобиля.
Обновлено вчера в 13:16
Политика

Минфин США требует с россиянина Винника 100 миллионов долларов

Как сообщают «Известия», в исковом заявлении значится, что 12 миллионов долларов должен возместить США сам Винник, а еще 88 миллионов — интернет-биржа BTC-e, которую, как утверждает американская прокуратура, россиянин контролировал.
Обновлено вчера в 00:29
Происшествия

Один ребенок погиб при купании в реке Лене в Якутии

Один ребенок погиб при купании в реке Лене в Хангаласском районе Якутии, еще один несовершеннолетний пропал без вести.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Легенда ВМФ: как братьев-морпехов обвинили в оккупации Литвы и попытке убить вице-президента России в Крыму

Сегодня, в день Военно-морского флота, на морском параде в Балтийске доблесть и морскую выучку продемонстрирует экипаж десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков».
Обновлено в 01:04
Футбол

Клопп: в мире всего 4 клуба, которые могут постоянно тратить деньги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что в летнее трансферное окно клуб может обойтись без новых приобретений.
Обновлено в 01:32
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное