Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛREGNUM 11:54
|3′
Аяз Гулиев
Седрик Гогуа Куаме
|29′
|46′
Аяз Гулиев
Джано Ананидзе
Сослан Таказов
|53′
Седрик Гогуа Куаме
|54′
Владислав Кулик
Олег Чернышев
|57′
|59′
Эсекиэль Понсе
|65′
Эсекиэль Понсе
Резиуан Мирзов
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
|67′
Сослан Таказов
|69′
|69′
Самуэль Жиго
Антон Килин
Иван Маркелов
|76′
|82′
Резиуан Мирзов
|82′
Николай Рассказов
Александр Ташаев
Георгий Шелия
|90′
Тамбов
Расстановка 4‑5‑1
88
Шелия
30
Таказов
58
Ойеволе
27
Гогуа Куаме
3
Тетрашвили
99
Маркелов
92
Чуперка
7
Чернышов
25
Карасев
11
Муйива
14
Аппаев
98
Максименко
88
Ташаев
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
49
Ананидзе
11
Фернандо
47
Зобнин
10
Бакаев
12
Адриано
9
Мирзов
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
Футбольный клуб «Тамбов» на своем поле переиграл московский «Спартак» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счетом 2:0.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Вот это волки! «Тамбов» сенсационно победил московский «Спартак» 2:0 в чемпионате России
Комсомольская правда11:32
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 17:42, Вашингтон
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Обновлено в 11:10
Футбол
Евсеев: «„Уфе“ уже вторую игру забивают дальними ударами»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).
Обновлено в 11:54
Технологии
«Инновационная ОС» MIUI 11 выйдет до зимы
Короткое сообщение обещает выпуск «инновационной ОС» MIUI 11 до зимы.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в реку в Подмосковье
Легкомоторный самолет разбился в Серпуховском районе Московской области. По уточненным данным, он упал в реку Ока.
Обновлено в 07:42
Кино
Названы лучшие фильмы Шукшинского кинофестиваля
Гран-при Шукшинского кинофестиваля удостоена комедийная драма режиссера из Якутии Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится».
Обновлено в 08:59
Общество
В Армении умер живописец Грайр Григорян
В Армении в возрасте 79 лет умер живописец, член Союза художников СССР Грайр Григорян.
Обновлено в 16:54
Происшествия
В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек
Число задержанных во время несанкционированной акции в Москве превысило 1000 человек.
Обновлено в 14:49
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Авто
Дизайнеры представили современный ВАЗ-2101
Независимые дизайнеры представили, как мог бы выглядеть отечественный ВАЗ-2101 сегодня, а затем опубликовали получившееся изображение в социальной сети «Вконтакте» на оценку поклонникам «классики».
Обновлено в 08:04
Общество
Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе наблюдается рекордная жара, а в России наступает аномальный холод.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве
МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.
Обновлено в 06:54
Футбол
Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»
Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Ереване лифт сорвался в шахту
Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес
Джоли отправилась в салон красоты в топе в бельевом стиле
Для появления на публике Джоли выбрала костюм в бельевом стиле — шелковый топ и брюки черного цвета.
Обновлено в 09:43
Наука
Разработан материал, который зарядит гаджет от человеческого тела
Обновлено 25 июля в 16:26
Кино
Американский режиссер Майкл Бэй встретился в Киеве с Кличко
Обновлено в 15:32
Кино
Создатели «Игры Престолов» перестают работать с HBO
Новый контракт Бениоффа и Уайсса может достигнуть 200 миллионов долларов.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Акция «за честные выборы» в Москве. Главное
Что произошло В субботу, 27 июля, в Москве прошла несанкционированная властями акция оппозиции, требовавшей допустить на выборы в Мосгордуму кандидатов, снятых из-за претензий к подписям и другим собранным документам.
Обновлено в 16:14
Происшествия
Как в Москве разгоняли акцию за свободные выборы. Фотографии
27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 16:24
Происшествия
В Астрахани арестованы Расул Султанов и Виталий Шведов
Только что стало известно, что сегодня утром были арестованы бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов Виталий Шведов.
Обновлено вчера в 02:19
Наука
Аляска теряет ледники в 100 раз быстрее, чем предполагалось
Обновлено вчера в 06:02
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова устроила скандал на фестивале «Жара» из-за Лепса
Жена известного исполнителя Стаса Михайлова Инна устроила скандал на фестивале «Жара», который проходит в Баку, — женщину возмутило, что ведущий вечера решил сравнить ее мужа с другим популярным певцом Григорием Лепсом.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Москве нашли чемодан с телом убитой блогерши
В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева.
Обновлено в 17:02
Политика
Трамп пообещал ответить на «глупость» Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон совершил «глупость», введя «цифровой налог» для технологических компаний США.
Обновлено вчера в 13:53
Армия и оружие
Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант»
Команды морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая и Республики Венесуэла прибыли в Калининградскую область для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Два самолета США провели разведку у Крыма
Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 16:42
Политика
Ринат Ахметов пригрел на своей груди Савика Шустера
Телеведущий Савик Шустер вернётся на украинское ТВ с программой «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», который принадлежит олигарху Ринату Ахметову.
Обновлено в 13:32
Игры
В GOG отменили предзаказы Blair Witch
GOG отменил все предзаказы Blair Witch. Игра по франшизе «Ведьма из Блэр» выйдет в GOG позже, чем в других магазинах.
Обновлено в 05:55
Футбол
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче чемпионата России по футболу
Футбольный клуб "Сочи" на выезде проиграл "Краснодару" со счетом 0:3 в матче третьего тура чемпионата России, это поражение стало третьим подряд для сочинского клуба.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик вторгся в зону контроля Венесуэлы
«Американские самолеты-разведчики снова неправомерно вошли в зону ответственности нашей страны, нарушив правила авиационной безопасности и международные соглашения», – говорится в сообщении стратегического оперативного командования ВС Венесуэлы.
Обновлено в 16:59