Футбол

«Спартак» проиграл «Шерифу» в товарищеском матчеГазета.Ru вчера в 10:54

Московский "Спартак" проиграл "Шерифу" из Тирасполя в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в турецком Белеке, завершилась со счетом 2:1 в пользу молдавской команды. В составе победителей отличились Владимир Ковачевич и Антун Палич.
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«Спартак» завершил зимние сборы поражением от «Шерифа»

Матч ТВвчера в 10:56

Такой «Спартак» проблем «Краснодару» не создаст

Спорт-Экспрессвчера в 11:15

«Спартак» проиграл «Шерифу» в товарищеском матче

Газета.Ruвчера в 10:54

«Спартак» проиграл «Шерифу» в последнем контрольном матче на сборах

Sport24.ruвчера в 10:51

«Спартак» проиграл «Шерифу» в заключительном матче на сборе в Турции

Советский спортвчера в 10:55

«Спартак» — «Шериф» — 1:2, 23 февраля 2019. Колонка Дмитрия Егорова

Чемпионатвчера в 12:07

«Спартак» проиграл последний матч перед возобновлением сезона

Спорт день за днемвчера в 10:59
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Происшествия

BMW насмерть сбила пешеходов на Невском проспекте в Петербурге

Обновлено в 04:47
Происшествия

Георгий Данелия госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 17:11
Армия и оружие

ВГТРК назвала возможные цели «Циркона» в США в случае угроз для России

Государственный телеканал «Россия 1» (входит в ВГТРК) в программе «Вести недели» назвал возможные цели для ракет «Циркон» в случае угрозы применения США ракет по России.
Обновлено в 05:14
Спорт

Елисеев стал вторым в биатлонной гонке преследования на ЧЕ

Российский биатлонист Матвей Елисеев выиграл серебро в гонке преследования на дистанции 12,5 км на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в Минске, сообщает 24 февраля «Матч ТВ».
Обновлено в 04:38
Спорт

Лыжники Большунов и Ретивых вышли в финал командного спринта на ЧМ

Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых вышли в финал командного спринта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зефельде.
Обновлено в 04:35
Общество

В российских городах проходят акции памяти Бориса Немцова

Обновлено в 05:24
Политика

Порошенко случайно назвал Украину агрессором

Президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.
Обновлено вчера в 18:34
Политика

Подвергшийся критике украинский дуэт Anna Maria пригласили в Крым

Обновлено в 04:53
Политика

Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (русский экзархат) с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Более 20 человек погибли при взрыве мины в Сирии

Обновлено в 03:22
Экономика

Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов

Обновлено вчера в 16:16
Происшествия

В Хабаровске женщина родила в больнице без помощи врачей

Обновлено в 05:37
Транспорт

В России изменили правила посадки в самолет

С 24 февраля в России вступил в силу приказ Минтранса, регулирующий правила посадки в самолеты.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Явка на парламентских выборах в Молдавии достигла 27%

Обновлено в 06:02
Общество

Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности на понедельник, 25 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 03:28
Музыка

Скончался украинский композитор Лев Колодуб

В возрасте 88 лет умер украинский композитор Лев Колодуб. Об этом сообщили на сайте министерства культуры Украины.
Обновлено в 05:41
Политика

Лавров заявил об отсутствии условий для мирного договора с Японией

Переговоры о заключении мирного договора с Японией по итогам Второй мировой войны ведутся не в рамках условий Токио, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, CCTV и китайскому телевизионному каналу "Феникс".
Обновлено в 03:32
Политика

Актер Панин отреагировал на слова Серебрякова о России

Актер Алексей Панин прокомментировал слова Алексея Серебрякова, обвинившего Россию в "развязывании войн".
Обновлено в 01:03
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

Обновлено в 04:39
Политика

Премьер Баварии заявил, что России не место на «скамье штрафников»

России не место на "скамье штрафников" в мировой политике, заявил в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр федеральной земли Бавария (ФРГ), председатель партии "Христианско-социальный союз" Маркус Зедер.
Обновлено вчера в 22:24
Спорт

Саночник Павличенко выиграл этап Кубка мира в Сочи, Репилов – второй

Обновлено в 04:38
Происшествия

Жильцов злополучного дома в Магнитогорске снова эвакуировали

В ночь на воскресенье, 24 февраля, в Магнитогорске эвакуировали более 60 жильцов дома, в котором в последний день минувшего года в результате взрыва газа обрушился подъезд.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие

Опубликовано первое фото модернизированного танка Abrams

Defence Blog опубликовало первое фото новейшей модификации танка Abrams, модель M1A2C.
Обновлено в 06:04
Политика

Поклонская сообщила о девяти возбуждённых против неё делах на Украине

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская заявила, что за последние пять лет Генеральная прокуратура Украины возбудила против неё девять уголовных дел.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Назвала дочь в честь подруги: Кристина

Весь класс был такой: все понимали, что половина сядет, а с другой половиной ничего хорошего тоже не будет.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

В Москве у студента украли золотые часы стоимостью более 1 млн рублей

В московском ресторане неизвестный украл у студента золотые часы стоимостью более 1 млн рублей.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В Бурятии уволили сотрудницу МВД, организовавшую стриптиз в отделении

Старший дознаватель управления МВД по Улан-Удэ была уволена после того, как она пригласила на праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, танцовщицу гоу-гоу.
Обновлено вчера в 11:13
Политика

Более 300 человек пострадали в столкновениях на границе Венесуэлы

Несколько сотен человек пострадали в результате столкновений на границе Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:41
Транспорт

Движение поездов на красной ветке московского метро было затруднено

В пресс-службе московского метрополитена "Интерфаксу" сообщили, что движение на участке Сокольнической линии от "Сокольников" до "Бульвара Рокоссовского" в настоящее время вводится в график.
Обновлено в 05:12
Политика

В Госдуме высказались о «деколонизации» Украины

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что "деколонизация" Украины будет направлена против русскоязычного населения.
Обновлено в 05:08
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