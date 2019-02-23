«Спартак» проиграл «Шерифу» в товарищеском матчеГазета.Ru 10:54

Московский "Спартак" проиграл "Шерифу" из Тирасполя в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в турецком Белеке, завершилась со счетом 2:1 в пользу молдавской команды. В составе победителей отличились Владимир Ковачевич и Антун Палич.

Происшествия На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.

Политика Гуайдо объявил о бегстве венесуэльских чиновников в Турцию Несколько высокопоставленных чиновников Венесуэлы бежали в Турцию, заявил глава национальной ассамблеи страны, возглавивший оппозицию, Хуан Гуаидо.

Политика Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн» В 2012 году актер вместе с семьей покинул Россию, эмигрировав в Канаду.

Происшествия В Париже в ходе протестов задержали шесть человек Более пяти человек, которые принимали участие в очередных акциях протестов «жёлтых жилетов» в Париже, задержаны полицией.

Политика Порошенко поддержал «забывших о празднике» 23 февраля украинцев Президент Украины Петр Порошенко поддержал тех сограждан, кто забыл про День защитника Отечества.

Экономика Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.

Спорт Ретивых заменит Устюгова в командном спринте В воскресенье, на проходящем в австрийском Зефельде чемпионате мира по лыжным видам спорта будут разыграны медали в командном спринте у женщин и мужчин.

Музыка Дима Билан получил двойной перелом ноги Певец Дмитрий Билан не стал отменять концерты из-за перелома ноги. Выступление состоялось в Санкт-Петербурге, несмотря на протесты врачей.

Общество Россиянина заблокировали в Facebook за поздравление с 23 февраля Блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников, известный в Сети под псевдонимом Zergulio, сообщил, что его аккаунт в Facebook был заблокирован из-за публикации с поздравлением по случаю Дня защитника Отечества.

Политика Глава МИД Британии назвал Словению вассалом СССР Словения много лет являлась вассальным государством Советского Союза.

Политика Родителей сестёр Опанасюк внесли в список «Миротворца» Родителей претенденток на участие от Украины в Евровидении-2019 Анны и Марии Опанасюк внесли в базу данных скандального сайта «Миротворец».

Спорт Айзенбихлер выиграл ЧМ на большом трамплине, Климов – 18-й Немец Маркус Айзенбихлер выиграл золото на чемпионате мира в Зеефельде в прыжках на лыжах с трамплина HS 130.

Общество Полуголые феминистки устроили акцию у военкомата в Петербурге В Санкт-Петербурге полуголые феминистки устроили акцию протеста у военкомата. О случившемся рассказали пользователи Twitter.

Происшествия Экс-полпреда на Сахалине депортировали из Кишинева в Москву В Москву из Кишинева депортировали бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме.

Авто Новая Lada Vesta: свежие фото и информация Предполагается, что Lada Vesta получит свежий экстерьер - новые бампера, фары и фонари, решетку радиатора, крышку багажника иной формы, а также диски с измененным дизайном, при этом боковая часть кузова должна остаться прежней.

Политика Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.

Армия и оружие Самолет ВВС США пролетел над Россией Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.

Политика На Украине полиция расследует поджог белорусского завода На Украине полиция начала расследование дела о поджоге и уничтожении имущества белорусского асфальтобетонного завода, расположенного в Николаевской области.

Происшествия Женщина привезла гроб с телом мужа к зданию правительства Жительница Самары не смогла похоронить мужа из-за требований работников кладбища и принесла гроб с его телом к зданию регионального правительства, сообщает DEITA.

Шоу-бизнес После скандального избиения жены Марат Башаров может лишиться работы Люди не хотят видеть мужчину, избивающего женщин, в роли ведущего шоу. Останется ли Башаров ведущим, узнаем через несколько месяцев.

Наука Ученые нашли причину быстрого развития рака простаты Исследователи Ратгерского университета выявили ген, указывающий на высокую вероятность развития рака предстательной железы, сообщает портал Medical Xpress.