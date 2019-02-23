Футбол
«Спартак» проиграл «Шерифу» в товарищеском матчеГазета.Ru 10:54
Московский "Спартак" проиграл "Шерифу" из Тирасполя в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в турецком Белеке, завершилась со счетом 2:1 в пользу молдавской команды. В составе победителей отличились Владимир Ковачевич и Антун Палич.
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