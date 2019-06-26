«Ростов» обыграл «Спартак» на встрече в АвстрииRostov.ru 14:21

В матче со «Спартаком» «Ростов» одержал победу. Игра проходила в рамках предсезонного турнира Кубка Париматч Премьер. Команды встретились 26 июня в Австрии.

«Ростов» обыграл «Спартак» на встрече в Австрии

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