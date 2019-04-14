Футбол

«Спартак» проиграл «Ростову» в матче чемпионата РоссииГазета.Ru 13:54

Ростов — Спартак
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Александр Гацкан
13′
27′
Роман Зобнин
Сергей Паршивлюк
28′
38′
Зе Луиш
Софьян Ханни
Данил Глебов
45′+1′
Арсений Логашов
56′
Роман Еременко
61′
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
63′
64′
Сальваторе Боккетти
72′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
77′
Георгий Мелкадзе
Данил Глебов
Александр Зуев
77′
Ивелин Попов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
78′
Элдор Шомуродов
80′
81′
Денис Глушаков
Фернандо
Московский "Спартак" потерпел поражение от "Ростова" в матче 23-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Александр Гацкан и Эльдор Шомуродов.
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