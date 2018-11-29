Футбол

«Спартак» проиграл «Рапиду» в матче Лиги Европы
Известия
13:10

Спартак — Рапид
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
20′
27′
Матео Барач
41′
Мануэль Мартич
59′
Максимилиан Хофманн
64′
Деян Любичич
Штефан Шваб
64′
Дени Алар
Филипп Шобесбергер
Софьян Ханни
Александр Самедов
71′
Денис Глушаков
73′
80′
Мерт Мюльдюр
80′
Ветон Бериша
Мануэль Турнвальд
Лоренсо Мельгарехо
Ивелин Попов
81′
90′+1′
Филипп Шобесбергер
«Спартак» проиграл венскому «Рапиду» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Матч проходил на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
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