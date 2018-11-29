Футбол

«Спартак» проиграл «Рапиду» в матче Лиги Европы
Известия
13:10

Спартак — Рапид
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
20′
27′
Матео Барач
41′
Мануэль Мартич
59′
Максимилиан Хофманн
64′
Деян Любичич
Штефан Шваб
64′
Дени Алар
Филипп Шобесбергер
Софьян Ханни
Александр Самедов
71′
Денис Глушаков
73′
80′
Мерт Мюльдюр
80′
Ветон Бериша
Мануэль Турнвальд
Лоренсо Мельгарехо
Ивелин Попов
81′
90′+1′
Филипп Шобесбергер
«Спартак» проиграл венскому «Рапиду» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Матч проходил на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Известия13:10

Подробнее о событии

«Спартак» обновил антирекорд посещаемости в еврокубках на «Открытие Арене»

Чемпионат13:53

«Спартак» на своем поле проиграл «Рапиду» в матче Лиги Европы

РИА Новости12:45

Йованович утвержден на посту главного тренера БК «Локомотив-Кубань»

ТАСС12:54

«Спартак» установил антирекорд по посещаемости в еврокубках

Спорт-Экспресс13:00

«Спартак» нанес один удар в створ в матче с «Рапидом»

Sports.ru13:40

«Спартак» – «Рапид». Все голы матча (ВИДЕО)

Советский спорт13:22

«Спартак» установил антирекорд посещаемости в еврокубках

Матч ТВ13:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Футбол

Спартак — Рапид 1:2

Обновлено в 13:55
Футбол

Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных 2018 года

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал четвертым в рейтинге лучших наставников национальных команд в 2018 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:44
Футбол

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Копенгагеном»

Обновлено в 12:55
Футбол

«Краснодар» и «Акхисар» назвали стартовые составы на матч Лиги Европы

Опубликованы стартовые составы "Краснодара" и турецкого "Акхисара" на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:23
Футбол

Ответную игру финала Кубка Либертадорес могут перенести в Мадрид

Ответный матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» может состояться на «Сантьяго Бернабеу», передает Jugones de La Sexta.
Обновлено в 12:30
Футбол

Киевское «Динамо» победило «Астану» и вышло в плей-офф Лиги Европы

Обновлено в 13:21
Футбол

УЕФА открыл дело против ЦСКА после матча ЛЧ с «Викторией»

Обновлено в 13:18
Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с вратарем де Хеа до 2020 года

Обновлено в 11:16
Футбол

Блез Матюиди: «Роналду заслуживает получить „Золотой мяч“»

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди считает, что его одноклубник Криштиану Роналду заслуживает получить еще один «Золотой мяч».
Обновлено в 12:43
Футбол

Хавбек «Тоттенхэма» может стать самым дорогим футболистом мира

Обновлено в 12:44
Футбол

Marca: Иско не пожал руку Солари после поражения «Реала» от «Эйбара»

Полузащитник «Реала» Иско не пожал руку в раздевалке главному тренеру команды Сантьяго Солари после поражения от «Эйбара» (0:3) в матче 13-го тура Примеры.
Обновлено в 09:55
Футбол

Аршавин назвал Кокорина вторым лучшим футболистом в России

Обновлено в 10:10
Футбол

Лионель Месси: «Рад своему рекорду, узнал об этом от журналистов»

Обновлено в 13:07
Футбол

Дом игрока ПСЖ ограбили на 600 тысяч евро

Обновлено в 12:11
Футбол

Погребняк возобновил тренировки в общей группе «Урала»

Нападающий "Урала" Павел Погребняк приступил к общекомандным занятиям после того, как восстановился от травмы.
Обновлено в 10:39
ещё по теме
Главное