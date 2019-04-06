Футбол

«Спартак» проиграл ЦСКА на «Открытие Арене»Московский Комсомолец 14:09

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Матч 22-го тура Российской премьер-лиги между "Спартаком" и ЦСКА завершился со счетом 0:2. На 46-й и 54-й минутах голы забил исландец Арнор Сигурдссон. После игры на стадионе «Открытие Арена» ЦСКА набирает 40 очков.
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