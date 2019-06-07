Футбол
«Спартак» продлил контракт с Ещенко на один сезонVprognoze.ru 07:17
«Спартак» объявил о продлении контракта с защитником Андреем Ещенко. Об этом сообщается на официальном сайте «красно-белых». Соглашение с 35-летним игроком было продлено еще на один сезон до 2020 года.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:52, Ашберн
Здоровье
Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Интернет
Дуров предложил сотрудникам «Яндекса» перейти к нему на работу
Создатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров пригласил специалистов из «Яндекса» перейти в Telegram для работы над новым агрегатором новостей.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Полиция в Тюмени задержала хранившего дома боеприпасы студента
Сотрудники полиции задержали студента Тюменского государственного университета (ТюмГУ), который хранил дома боеприпасы.
Обновлено в 10:08
Общество
Симоньян выписали из больницы со справкой об угрозе выкидыша
Обновлено в 09:12
Наука
Уникальный бассейн задумали построить в Лондоне
Строительство 55-этажного здания под названием «Бескрайний Лондон» (Infinity London) начнется в 2020 году.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца
Ранее суд арестовал бармена Нарека Степаняна, который обвиняется в хулиганстве в рамках этого дела и Сергея Ходжояна, которого следствие считает непосредственным убийцей.
Обновлено 05 июня в 14:36
Политика
Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра
Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобилей во время прохождения технического осмотра, подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:58
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актёром
Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено в 10:33
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Политика
Путин не стал противопоставлять США и Китай
Россия не выбирает экономических партнеров, исходя из идеологических соображений, заявил президент Владимир Путин в рамках панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прямая трансляция которого ведется на YouTube-канале «России 24».
Обновлено в 10:44
Авто
Последний Saab 9-3 выставлен на аукцион
NEVS покажет Saab 9-3 в Trollhattän в эти выходные во время ежегодного городского праздника Saab Car Museum Festival, а аукцион должен состояться чуть позднее в текущем году.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова
В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».
Обновлено в 10:03
Политика
Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Шевченковский районный суд Киева обязал следователей Государственного бюро расследований завести дело на экс-президента Украины Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и бывшего генпрокурора Виктора Шокина.
Обновлено в 10:39
Политика
В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено вчера в 04:14
Экономика
Силуанов упрекнул «ЛУКОЙЛ» в крупных инвестициях в Конго
Министр финансов РФ Антон Силуанов, говоря о поддержке российских нефтяников со стороны государства, упрекнул "ЛУКОЙЛ" в крупных иностранных инвестициях, в частности - в рамках соглашения с Конго.
Обновлено в 06:23
Общество
Состояние Бари Алибасова остается стабильно тяжелым
Обновлено в 06:59
Происшествия
Расплакавшегося майора ФСБ признали виновным в убийстве на Кавказе
Присяжные признали виновным майора ФСБ России Павла Стерлягова в смерти жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова.
Обновлено в 09:34
Футбол
Черчесов советует не доверять девушек Дзюбе
Наставник сборной России Станислав Черчесов вмешался в ответ нападающего Артема Дзюбы на вопрос, будет ли тот уводить с поля девушку, если та выбежит на поле.
Обновлено в 08:26
Политика
«Не воруй, веди себя прилично»: Путин о делах против бизнесменов
Президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ прокомментировал дела против бизнесменов, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Новосибирске выбросили из трамвая мужчину без сознания
Прокуратура Кировского района начала проверку шокирующей видеозаписи, опубликованной в сети: из трамвая двое вынесли мужчину, положили на асфальт, и трамвай, постояв минутку, двинулся дальше.
Обновлено в 06:36
Финансы
Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%
Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Обновлено в 03:12
Авто
Aston Martin представит первый в своей истории кроссовер DBX
Английская компания Aston Martin планирует в этом году представить серийную версию первого в своей истории кроссовера DBX.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Авто
«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019»: названы победители национальной премии
Обновлено в 03:10
Политика
ГПУ возбудила дело за призыв о снятии блокады с Донбасса
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело за призывы к восстановлению торговых отношений с Донбассом.
Обновлено в 10:36
Политика
Бывший завод Порошенко перейдет в собственность России
Севастопольский морской завод, ранее принадлежавший бывшему президенту Украины Петру Порошенко, перейдёт в государственную собственность России.
Обновлено в 10:30