Футбол

«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»Российская газета 09:06

Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш продолжит выступление в португальском "Порту". Футболист из Кабо-Верде попрощался с партнерами и улетел в Португалию. Сумма трансфера, по данным издания Ojogo, составит 8,5 млн евро.
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Источник: Зе Луиш покинул «Спартак»

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В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске

Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
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В России одобрены законопроекты об электронных трудовых книжках

Комиссия Кабмина РФ по законопроектной деятельности одобрила пакет законопроектов, предусматривающих введение электронных трудовых книжек, сообщает пресс-служба Кабинета министров РФ.
Обновлено в 12:28
Интернет

Microsoft заново анонсировала Windows 1985 года выпуска

Microsoft неожиданно опубликовала в своём твиттере тизерный ролик, посвящённый Windows 1.0 — системе 1985 года выпуска.
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Украинская армия, попытавшись атаковать позиции Донецкой народной республики, понесла потери, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 11:25
Политика

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Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
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Городской суд Мысков в Кузбассе приговорил опекунов, обвиняемых в истязании и причинении смерти своим подопечным, к 15 и 16 годам колонии, сообщает прокуратура Кемеровской области.
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МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы

Обновлено вчера в 16:06
Армия и оружие

СК возбудил дело по факту обстрела российских журналистов в Донбассе

«В рамках уголовного дела следователям СК России предстоит установить, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий в Донбассе», — указывается в заявлении.
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Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

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Шоу-бизнес

Дана Борисова в Сочи поселилась в апартаментах Юрия Шатунова

Обновлено в 08:32
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В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
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Политика

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Более четверти (28%) москвичей заявили, что точно пойдут на выборы в Московскую городскую думу, что на треть выше явки на прошлых выборах; еще 16% скорее всего примут в них участие, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Как отмечается, исходя из оперативных данных полиции, Разумная уже пересекла границу РФ и на данный момент скрывается за рубежом, предположительно в Грузии.
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Российский теннисист Андрей Рублев обыграл чилийца Кристиана Гарина в первом круге Уимблдона.
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Общество

Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд», сообщили СМИ

Иностранный бизнесмен арендовал на день рождения знаменитое французское телешоу "Форт Боярд", пишет газета Parisien.
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В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
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Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
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МИД РФ отреагировал на удары Израиля по территории Сирии

Участившиеся израильские удары по территории Сирии грубо нарушают её суверенитет и не способствуют нормализации ситуации, заявила 2 июля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
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В Ленобласти вблизи озера обнаружили химическое вещество

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Обнародовано расследование Ивана Голунова

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