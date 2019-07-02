Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»Российская газета 09:06
Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш продолжит выступление в португальском "Порту". Футболист из Кабо-Верде попрощался с партнерами и улетел в Португалию. Сумма трансфера, по данным издания Ojogo, составит 8,5 млн евро.
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Политика
Спикер Рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»
Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:33
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Здоровье
Ученые раскрыли необычную связь между диабетом и антидепрессантами
Диабетики, принимающие антидепрессанты, в среднем преждевременно умирают на треть реже, чем остальные носители этой болезни.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Число отравившихся шавермой в Петербурге выросло до 53
Число отравившихся шавермой в ресторане «ЕвроКебаб» в Санкт-Петербурге возросло до 53 человек.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Хоккей
Зарипов открыл бутылку воды броском шайбы
Обновлено в 11:16
Политика
Граждане Украины смогут стать россиянами в упрощенном порядке
"При необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций", —говорится в перечне поручений главы российского государства.
Обновлено в 10:35
Футбол
Бенитес возглавил «Далянь Ифан»
Рафаэль Бенитес стал главным тренером китайского "Далянь Ифан", сообщает официальный Твиттер специалиста.
Обновлено в 04:42
Общество
В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске
Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Общество
В России одобрены законопроекты об электронных трудовых книжках
Комиссия Кабмина РФ по законопроектной деятельности одобрила пакет законопроектов, предусматривающих введение электронных трудовых книжек, сообщает пресс-служба Кабинета министров РФ.
Обновлено в 12:28
Интернет
Microsoft заново анонсировала Windows 1985 года выпуска
Microsoft неожиданно опубликовала в своём твиттере тизерный ролик, посвящённый Windows 1.0 — системе 1985 года выпуска.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
ВСУ понесли новые потери при попытке атаковать ДНР
Украинская армия, попытавшись атаковать позиции Донецкой народной республики, понесла потери, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 11:25
Политика
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Опекуны в Кузбассе получили сроки за истязание детей до смерти
Городской суд Мысков в Кузбассе приговорил опекунов, обвиняемых в истязании и причинении смерти своим подопечным, к 15 и 16 годам колонии, сообщает прокуратура Кемеровской области.
Обновлено в 08:21
Общество
МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы
Обновлено вчера в 16:06
Армия и оружие
СК возбудил дело по факту обстрела российских журналистов в Донбассе
«В рамках уголовного дела следователям СК России предстоит установить, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий в Донбассе», — указывается в заявлении.
Обновлено в 11:33
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
Обновлено в 03:36
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Политика
Свыше четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму
Более четверти (28%) москвичей заявили, что точно пойдут на выборы в Московскую городскую думу, что на треть выше явки на прошлых выборах; еще 16% скорее всего примут в них участие, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:43
Происшествия
Из России полковник полиции сбежала в Грузию
Как отмечается, исходя из оперативных данных полиции, Разумная уже пересекла границу РФ и на данный момент скрывается за рубежом, предположительно в Грузии.
Обновлено в 11:23
Теннис
Рублев обыграл Гарина и вышел во второй круг Уимблдона
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл чилийца Кристиана Гарина в первом круге Уимблдона.
Обновлено в 11:46
Общество
Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд», сообщили СМИ
Иностранный бизнесмен арендовал на день рождения знаменитое французское телешоу "Форт Боярд", пишет газета Parisien.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на удары Израиля по территории Сирии
Участившиеся израильские удары по территории Сирии грубо нарушают её суверенитет и не способствуют нормализации ситуации, заявила 2 июля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 11:33
Спорт
WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга
В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Происшествия
В Ленобласти вблизи озера обнаружили химическое вещество
Обновлено в 12:16
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00