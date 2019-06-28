Московский «Спартак» во вторник расстался с нападающим Зе Луишем, который продолжит карьеру в Португалии в «Порту». 28-летний футболист, находящийся в Австрии, попрощался с командой, а перед отъездом поговорил с главным тренером красно-белых Олегом Кононовым.

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