Футбол
Зе Луиш покинул московский «Спартак»Sportbox.RU 07:44
Московский «Спартак» во вторник расстался с нападающим Зе Луишем, который продолжит карьеру в Португалии в «Порту». 28-летний футболист, находящийся в Австрии, попрощался с командой, а перед отъездом поговорил с главным тренером красно-белых Олегом Кононовым.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:21, Вашингтон
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Фото: Ирина Шейк и Брэдли Купер Догадки поклонников, которые склоняются к тому, что Шейк дразнит Брэдли Купера и хочет обратить на себя его внимание, являются вполне обоснованными, ведь в течение месяца после разрыва Ирина Шейк неустанно выкладывает в своем Instagram соблазнительные фотографии.
Обновлено в 11:46
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Эколог рассказала, как дом вредит здоровью жильцов
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