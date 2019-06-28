Футбол

Зе Луиш покинул московский «Спартак»Sportbox.RU 07:44

Московский «Спартак» во вторник расстался с нападающим Зе Луишем, который продолжит карьеру в Португалии в «Порту». 28-летний футболист, находящийся в Австрии, попрощался с командой, а перед отъездом поговорил с главным тренером красно-белых Олегом Кононовым.
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Прощай, Бонифаций. Каким запомнился Зе Луиш

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Трансфер Зе Луиша в «Порту» превысил 10 млн евро

Sport24.ru09:21
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Пользователь клуба технологического издания CNews Денис Савельев провел эксперимент по использованию приобретенной с рук сим-карты одного из операторов «Большой четверки», и опытным путем установил, что резонансный закон о блокировке анонимных сим-карт в России на самом деле не исполняется.
Обновлено в 16:46
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«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:16
Футбол

Мбаппе останется в «ПСЖ» на следующий сезон

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе проведет сезон-2019/20 в составе парижан.
Обновлено в 19:07
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Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых

Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.
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Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
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Фото: Ирина Шейк и Брэдли Купер Догадки поклонников, которые склоняются к тому, что Шейк дразнит Брэдли Купера и хочет обратить на себя его внимание, являются вполне обоснованными, ведь в течение месяца после разрыва Ирина Шейк неустанно выкладывает в своем Instagram соблазнительные фотографии.
Обновлено в 11:46
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