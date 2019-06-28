Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»Российская газета 09:06
Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш продолжит выступление в португальском "Порту". Футболист из Кабо-Верде попрощался с партнерами и улетел в Португалию. Сумма трансфера, по данным издания Ojogo, составит 8,5 млн евро.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:52, Вашингтон
Политика
Минобороны опровергло информацию о взрыве газа на подводной лодке
Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на директора норвежского управления по ядерной и радиационной безопасности, что российские чиновники оповестили норвежские власти о том, что на борту аппарата произошел взрыв газа.
Обновлено в 15:45
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Петербурге увеличилось до 53 человек
Число обратившихся за медицинской помощью из-за отравления шаурмой в одном из заведений быстрого питания Санкт-Петербурга увеличилось до 53 человек.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Винокур поддержал Пугачеву после инцидента на Рижском вокзале
Владимир Винокур прокомментировал недавний инцидент с певицей на Рижском вокзале.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Два корабля НАТО вошли в Черное море
Обновлено в 14:55
Теннис
Шарапова рассказала о травме, которая заставила её сняться с Уимблдона
Ранее сообщалось, что Шарапова не сумела доиграть матч первого круга Уимблдона, снявшись из-за травмы.
Обновлено в 15:03
Общество
Госцентр современного искусства войдет в состав Пушкинского музея
Что касается зданий остальных филиалов, то после слияния ГЦСИ с РОСИЗО в 2016 году некоторые из центров оказались в тяжелом состоянии.
Обновлено в 14:41
Гаджеты
Microsoft работает над повышением скорости работы Windows 10
В новой сборке компания Microsoft сосредоточилась на выборочном повышении производительности ОС и повышении качества работы.
Обновлено в 13:25
Политика
Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний
Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Из летевшего над Лондоном самолета выпал труп
Обновлено в 07:13
Здоровье
Минздрав опроверг угрозу эпидемий после наводнения в Иркутской области
Минздрав опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что в затопленных районах Иркутской области появилась угроза эпидемии.
Обновлено в 14:44
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Авто
Назвали трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью
В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено в 14:23
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Технологии
Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»
Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено вчера в 06:03
Футбол
В Okko Спорт раскрыли детали показа матчей АПЛ в новом сезоне
Комментатор Okko Спорт Роман Гутцайт рассказал, как будут проходить трансляции матчей английской Премьер-лиги в следующем сезоне.
Обновлено в 14:11
Экономика
Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компанию
ТАСС/ Полномочия генерального директора "Транснефть-Дружба" Олега Богомолова были прекращены с 24 июня, следует из списка аффилированных лиц "Транснефти".
Обновлено в 03:56
Политика
Зеленский назвал вдохновителя для занятия политикой
Обновлено в 15:09
Футбол
«Ахмат» обыграл «Штурм» в дебютном матче Глушакова за клуб
На тренировочном сборе в Австрии грозненский «Ахмат» сыграл контрольный матч против «Штурма» из Граца.
Обновлено в 14:52
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Космос
Ученые объяснили тайну появления астероида Оумуамуа
Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, разочарует сторонников теории палеоконтакта: астероид Оумуамуа имеет совершенно естественное происхождение и, следовательно, не является кораблем пришельцев.
Обновлено в 09:15
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Кино
Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети
Обновлено вчера в 22:38
Кино
Три российских режиссера вошли в состав Американской киноакадемии
Три представителя России вошли в список членов Американской киноакадемии, которые выберут претендентов и победителей премии "Оскар", говорится в сообщении на официальном сайте организации.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Максим Виторган проводит время с Ксенией Собчак и подросшим сыном
Отечественный актер Максим Виторган продемонстрировал поклонникам, как проводит время в компании своей экс-супруги Ксении Собчак и их подросшего сына Платона.
Обновлено в 06:28
Политика
Киев согласился на обмен пленными в Донбассе
Пресс-секретарь бывшего президента Украины и официального представителя страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила о том, что украинская сторона не возражает против обмена пленных в Донбассе в формате «все установленные на всех установленных».
Обновлено в 15:08