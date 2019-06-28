Футбол

«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»Российская газета 09:06

Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш продолжит выступление в португальском "Порту". Футболист из Кабо-Верде попрощался с партнерами и улетел в Португалию. Сумма трансфера, по данным издания Ojogo, составит 8,5 млн евро.
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Трансфер Зе Луиша в «Порту» превысил 10 млн евро

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Матч ТВ12:46
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:52, Вашингтон
Политика

Минобороны опровергло информацию о взрыве газа на подводной лодке

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Шарапова рассказала о травме, которая заставила её сняться с Уимблдона

Ранее сообщалось, что Шарапова не сумела доиграть матч первого круга Уимблдона, снявшись из-за травмы.
Обновлено в 15:03
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Госцентр современного искусства войдет в состав Пушкинского музея

Что касается зданий остальных филиалов, то после слияния ГЦСИ с РОСИЗО в 2016 году некоторые из центров оказались в тяжелом состоянии.
Обновлено в 14:41
Гаджеты

Microsoft работает над повышением скорости работы Windows 10

В новой сборке компания Microsoft сосредоточилась на выборочном повышении производительности ОС и повышении качества работы.
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Политика

Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний

Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Из летевшего над Лондоном самолета выпал труп

Обновлено в 07:13
Здоровье

Минздрав опроверг угрозу эпидемий после наводнения в Иркутской области

Минздрав опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что в затопленных районах Иркутской области появилась угроза эпидемии.
Обновлено в 14:44
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
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Авто

Назвали трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью

В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.
Обновлено в 06:37
Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

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Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне

Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
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Здоровье

Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено в 14:23
Экономика

Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Технологии

Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»

Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено вчера в 06:03
Футбол

В Okko Спорт раскрыли детали показа матчей АПЛ в новом сезоне

Комментатор Okko Спорт Роман Гутцайт рассказал, как будут проходить трансляции матчей английской Премьер-лиги в следующем сезоне.
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ТАСС/ Полномочия генерального директора "Транснефть-Дружба" Олега Богомолова были прекращены с 24 июня, следует из списка аффилированных лиц "Транснефти".
Обновлено в 03:56
Политика

Зеленский назвал вдохновителя для занятия политикой

Обновлено в 15:09
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«Ахмат» обыграл «Штурм» в дебютном матче Глушакова за клуб

На тренировочном сборе в Австрии грозненский «Ахмат» сыграл контрольный матч против «Штурма» из Граца.
Обновлено в 14:52
Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
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Космос

Ученые объяснили тайну появления астероида Оумуамуа

Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, разочарует сторонников теории палеоконтакта: астероид Оумуамуа имеет совершенно естественное происхождение и, следовательно, не является кораблем пришельцев.
Обновлено в 09:15
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Кино

Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети

Обновлено вчера в 22:38
Кино

Три российских режиссера вошли в состав Американской киноакадемии

Три представителя России вошли в список членов Американской киноакадемии, которые выберут претендентов и победителей премии "Оскар", говорится в сообщении на официальном сайте организации.
Обновлено в 12:31
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Максим Виторган проводит время с Ксенией Собчак и подросшим сыном

Отечественный актер Максим Виторган продемонстрировал поклонникам, как проводит время в компании своей экс-супруги Ксении Собчак и их подросшего сына Платона.
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Политика

Киев согласился на обмен пленными в Донбассе

Пресс-секретарь бывшего президента Украины и официального представителя страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила о том, что украинская сторона не возражает против обмена пленных в Донбассе в формате «все установленные на всех установленных».
Обновлено в 15:08
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Футболистка сборной Швейцарии Исмаили найдена мертвой в озере

Обновлено в 15:27
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