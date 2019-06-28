Футбол

«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»Российская газета 09:06

Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш продолжит выступление в португальском "Порту". Футболист из Кабо-Верде попрощался с партнерами и улетел в Португалию. Сумма трансфера, по данным издания Ojogo, составит 8,5 млн евро.
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