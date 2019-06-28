Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»Российская газета 09:06
Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш продолжит выступление в португальском "Порту". Футболист из Кабо-Верде попрощался с партнерами и улетел в Португалию. Сумма трансфера, по данным издания Ojogo, составит 8,5 млн евро.
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Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке
Обновлено в 09:34
Гаджеты
LG в России представила новую линейку телевизоров с NanoCell
В модели LG SM98 с 65-дюмовым экраном используется полное затемнение черного, а в младших версиях новой серии применили меньше градаций затемнения темных участков.
Обновлено в 12:45
Футбол
В Okko Спорт раскрыли детали показа матчей АПЛ в новом сезоне
Комментатор Okko Спорт Роман Гутцайт рассказал, как будут проходить трансляции матчей английской Премьер-лиги в следующем сезоне.
Обновлено в 14:11
Здоровье
Какие вещи волгоградцам не стоит покупать с рук
К покупке каких вещей следует отнестись с настороженностью, а лучше и вовсе отказаться от их приобретения, рассказывает «Волгоградская правда.ру».
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
В ДНР заявили, что Киев блокирует инициативу по соцвыплатам жителям Донбасса
По словам полпреда самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в контактной группе, главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, главными вопросами встречи экономической группы в Минске были возобновление соцвыплат жителям Донбасса, а также выплата задолженности по зарплате сотрудникам железной дороги и компании «Вода Донбасса».
Обновлено в 13:58
Политика
Зеленский назвал вдохновителя для занятия политикой
Обновлено в 15:09
Транспорт
В Краснодаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте
Стало известно, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Краснодара с 8 июля Представители Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 2 июля на брифинге заявили, что повышение стоимости проезда до 28 рублей будет экономически обоснованным.
Обновлено в 07:05
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Политика
Лагард временно прекратила исполнять обязанности главы МВФ
Кристин Лагард заявила, что она временно прекращает исполнение своих обязанностей директора-распорядителя Международного валютного фонда.
Обновлено в 14:07
Общество
Пенсионеров научат пользовать Единой картой петербуржца
Обо всем рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании с членами городского правительства.
Обновлено в 14:38
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 6 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 9 копеек и составил 71,15 рубля.
Обновлено в 03:03
Политика
Анонсированы новые протесты на Майдане
Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Теннис
Шарапова не смогла завершить матч первого круга Уимблдона
Свой матч выиграли лишь Андрей Рублев и Варвара Флинк, а Мария Шарапова и еще целая группа игроков завершили борьбу В матче первого круга Мария Шарапова, лишь недавно восстановившаяся от травмы, проводила против француженки Полин Пармантье.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
Два корабля НАТО вошли в Черное море
Обновлено в 14:55
Общество
Германия оштрафовала Facebook на два миллиона евро
Власти Германии оштрафовали компанию Facebook Ireland Limited на 2 млн евро, сообщает во вторник федеральное ведомство юстиции ФРГ.
Обновлено в 11:47
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Гаджеты
Samsung назвала дату презентации Galaxy Note 10
Samsung представит 7 августа смартфон с увеличенным экраном Galaxy Note 10.
Обновлено в 08:04
Общество
Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейских в Чечне
Ликвидированный преступник был уроженцем села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев Полиция установила личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщило региональное МВД.
Обновлено в 13:36
Гаджеты
NVIDIA представила линейку видеокарт RTX SUPER
NVIDIA выпустила новую линейку видеокарт GeForce RTX SUPER. Её модели являются улучшенными версиями обычных RTX, которые вышли год назад.
Обновлено в 10:28
Общество
Госцентр современного искусства войдет в состав Пушкинского музея
Что касается зданий остальных филиалов, то после слияния ГЦСИ с РОСИЗО в 2016 году некоторые из центров оказались в тяжелом состоянии.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Дело Ивана Голунова передано из МВД в Следственный комитет
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
«Доклад Хендерсона» опроверг выводы отчета ОЗХО о «химатаке» в Думе
Доклад группы специалистов ОЗХО во главе с Яном Хендерсоном, подготовленный в мае, поставил под сомнение выводы, изложенные в мартовском отчете.
Обновлено в 12:47
Наука
В России создан прототип самолета с композитным крылом
Как сообщил директор Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени Чаплыгина Владимир Барсук, завершилась работа над самолетом, который возможно заменит самолет Як-40.
Обновлено в 11:35