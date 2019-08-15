Футбол

«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги ЕвропыРЕН ТВ вчера в 14:46

Спартак — Тун
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
7′
Штефан Глярнер
Аяз Гулиев
48′
Эсекиэль Понсе
50′
Андре Шюррле
58′
62′
Никки Хавенар
63′
Кенан Фаткич
Рой Гелми
Резиуан Мирзов
Лоренсо Мельгарехо
70′
71′
Свен Жосс
Ридж Манси
Зелимхан Бакаев
Георгий Мелкадзе
76′
78′
Никола Зуттер
Деннис Саланович
Андре Шюррле
Джано Ананидзе
88′
89′
Крис Каблан
Москвичи пробились в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира. Соперником "Спартака" станет победитель пары "Брондбю" (Дания) — "Брага" (Португалия). Первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы состоятся 22 августа.
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