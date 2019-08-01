Футбол
«Спартак» приобретет нападающего «Галатасарая»Нева Спорт 10:58
Сенегальский нападающий турецкого «Галатасарая» Мбайе Дьян может стать футболистом московского «Спартака».
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Общество
Стала известна зарплата космонавтов в России
За один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу — 55%, за два полета — 75%, за три полета и более — 120%.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади Бишкека
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников экс-президента республики Алмазбека Атамбаева с центральной площади столицы.
Обновлено в 13:25
Общество
В «Ашане» ответили на претензии Алибасова из-за «Крота»
Обновлено в 11:04
Кино
Актеры Нагиев и Назаров снимутся в продолжении сериала «Кухня» на СТС
Новости о съемках продолжения сериала «Кухня» появились в прошлом месяце.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
При обстреле района авиабазы Хмеймим погибли два сирийца
В Министерстве обороны России сообщили, что в Сирии в результате запуска снарядов со стороны боевиков в направлении российской авиабазы Хмеймим в соседнем поселении погибли двое сирийцев, ещё четверо пострадали.
Обновлено в 11:49
Культура
В Русском музее открывается выставка картин Константина Сомова
Предыдущая персональная выставка картин Сомова состоялась в Русском музее 50 лет назад.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили контракт с Netflix
Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс заключили многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix на 200 миллионов долларов, они будут снимать для него фильмы и сериалы.
Обновлено в 02:20
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение
Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
Обновлено в 08:28
Политика
В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму
Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 01:54
Футбол
Тун — Спартак 0:2 (Перерыв)
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Здоровье
Жителей Краснодара атакует лихорадка Западного Нила
В Краснодаре официально подтверждены случаи лихорадки Западного Нила.
Обновлено в 11:24
Футбол
«Интер» объявил о трансфере Лукаку
Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку переходит в итальянский "Интер", сообщает пресс-служба миланской команды.
Обновлено в 11:20
Общество
МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве
Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Политика
МИД Грузии в очередной раз призвал Россию к выполнению обязательств
В связи с 11-ой годовщиной августовской войны 2008 года МИД Грузии выступил с официальным заявлением, в котором в очередной раз напомнил России о ее международных обязательствах по соглашению о прекращении огня и призвал к выполнению этих обязательств.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии
Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:46
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Обновлено в 12:10
Здоровье
7 продуктов, которые гарантированно разрушат зубы волгоградцам
Ириски, карамель и мармелад прилипают к зубам и дёснам, а также застревают между брекетами.
Обновлено в 13:01
Политика
Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.
Обновлено в 12:55
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей журналистку «Новой газеты» Елену Милашину за пикет памяти Натальи Эстемировой
Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей журналистку «Новой газеты» Елену Милашину за пикет памяти Натальи Эстемировой на Красной площади.
Обновлено в 12:30
Политика
Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах
Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».
Обновлено в 11:48
Космос
Телескоп ALMA увидел 39 невидимых галактик
Обновлено в 11:24
Экономика
Черный хлеб резко подорожал в России
Росстат говорит о том, что больше всего подскочила цена на черный хлеб - 9,6 процента, белый хлеб стал дороже на 8,3 процента, а серый - на 7,4 процента.
Обновлено в 06:23