Футбол

«Спартак» приобретет нападающего «Галатасарая»Нева Спорт 10:58

Сенегальский нападающий турецкого «Галатасарая» Мбайе Дьян может стать футболистом московского «Спартака».
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