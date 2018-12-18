Футбол

«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко
Soccer.ru
10:08

Московский «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Романом Еременко.
Soccer.ru10:08
с чего всё началось

«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко

Главный тренер красно-белых Олег Кононов попросил время на более пристальное знакомство с рядом других футболистов – это касается, в том числе, и капитана, Дениса Глушакова.
Спорт-Экспресс09:57

Подробнее о событии

Агент Еременко прокомментировал информацию о расторжении договора со «Спартаком»

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Агент Еременко рассказал о будущем футболиста в «Спартаке»

Матч ТВ12:20

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«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко

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Спорт-Экспресс12:15

На совете директоров «Спартака» приняли решение расстаться с Еременко

Sport24.ru10:36
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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