Футбол

«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко
Soccer.ru
10:08

Московский «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Романом Еременко.
Soccer.ru10:08
с чего всё началось

«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко

Главный тренер красно-белых Олег Кононов попросил время на более пристальное знакомство с рядом других футболистов – это касается, в том числе, и капитана, Дениса Глушакова.
Спорт-Экспресс09:57

Подробнее о событии

СМИ: «Спартак» расторг контракт с полузащитником Еременко

Газета.Ru12:24

Агент Еременко рассказал о будущем футболиста в «Спартаке»

Sportbox.RU12:20

Агент Еременко рассказал о будущем футболиста в «Спартаке»

Матч ТВ12:20

«Спартак» расстанется с Ерёменко

News.ru10:25

«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко

Soccer.ru10:08

Руслан Нигматуллин: «Судя по всему, Кононов не рассчитывает на Еременко»

Спорт-Экспресс12:15

На совете директоров «Спартака» приняли решение расстаться с Еременко

Sport24.ru10:36
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
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Жозе Моуринью уволен с поста тренера «Манчестер юнайтед»

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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в сборную группового этапа Лиги чемпионов на основе очков, набранных в Fantasy Football.
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Нападающему Лионелю Месси вручена пятая в карьере награда "Золотая бутса", которую получает лучший бомбардир европейских футбольных чемпионатов, об этом сообщается на официальном сайте "Барселоны".
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В первом туре Лиги чемпионов «Зенит» встречался с французским «Шомоном».
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Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников уничтожил свой абонемент на матчи клуба.
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Британское издание The Guardian представило первую часть своего рейтинга 100 лучших футболистов 2018 года.
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Финский футболист русского происхождения, атакующий полузащитник московского «Спартака». Выступал в сборной Финляндии.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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