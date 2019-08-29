Футбол
Советский спорт«Спартак» примет «Брагу» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы
Спартак сыграет в четверг с Брагой в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. На прошлой неделе португальцы одержали минимальную победу (1:0) в домашнем матче на Эштадиу Мунисипал де Брага. Единственный гол на 74-й минуте забил полузащитник Рикарду Орта.
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Спартак - Брага 29 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы
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