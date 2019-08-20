Футбол
«Спартак» прилетел в ПортугалиюSoccer.ru 03:54
Пресс-служба "Спартака" сообщает, что московская команда ночью прилетела в Португалию, где завтра состоится матч квалификации Лиги Европы против "Браги".
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:23, Ашберн
Политика
В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу
17 июля участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21-го числа.
Обновлено в 10:25
Футбол
Реми Кабелла получил травму в матче с «Олимпиакосом»
Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил травму в матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов против «Олимпиакоса».
Обновлено в 15:36
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Фигурное катание
Российский танцор ударил по лицу партнершу после неудачного выступления
После выступления мужчина не справился с эмоциями и ударил кулаком по лицу свою партнершу.
Обновлено в 13:47
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Здоровье
Нижегородские власти планируют направить 6 млрд руб. на ремонт больниц
Нижегородское правительство планирует направить порядка 6 млрд руб. на проведение капитального ремонта в медицинских учреждениях региона.
Обновлено в 09:03
Политика
Россия и Украина подошли к решающей стадии обмена пленными
Как обмен повлияет на российско-украинские отношения Возвращение на Украину задержанных моряков и приговоренных к тюремным срокам граждан этой страны было приоритетом предыдущего президента страны Петра Порошенко и нынешнего — Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:41
Общество
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Обновлено в 13:56
Общество
В Крыму обнаружили древний христианский храм
По словам представителя Института археологии Крыма РАН, исследователи обнаружили уникальный христианский храм, который позволяет иначе взглянуть на планировку городища, который относится ко второй половины Х века и конкретизировать представления о застройке городов византийского времени, располагавшихся на территории Крыма, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 13:31
Политика
Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина.
Обновлено в 03:33
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии на Турнире пяти наций
Женская сборная России проиграла команде Финляндии на Турнире пяти наций. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяек турнира.
Обновлено в 13:28
Хоккей
Новым генеральным менеджером «Миннесоты» стал Билл Герин
Новым генеральным менеджером клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» стал Билл Герин, информирует официальный сайт американской команды.
Обновлено в 14:24
Наука
Ученые завершили исследование по поиску чудовища в озере Лох-Несс
Команда специалистов, которая около года изучала озеро Лох-Несс в Шотландии, чтобы проверить легенды о существовании чудовища Несси, расскажет о результатах исследования в начале сентября.
Обновлено в 09:40
Политика
Трамп счел некрасивым отказ Дании продавать Гренландию
Президент США Дональд Трамп в среду выразил недовольство в связи с тем, в какой форме премьер Дании Метте Фредриксен заявила об отказе от возможной сделки по продаже Гренландии.
Обновлено в 12:39
Футбол
Лукаку: «В „Манчестер Юнайтед“ всё время виноватыми делали меня, Погба и Санчеса»
Обновлено в 15:21
Происшествия
В Мадриде задержали подозреваемого в непристойной съемке сотен пассажирок метро
Обновлено в 14:49
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено в 15:38
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено в 08:24
Энергетика
Рубль получил лишь частичную поддержку
Зачинщиком роста пары USD/RUB в августе является отток капитала с развивающихся рынков на фоне этих рисков, которые сопровождались падением бирж и нефтяных цен, а также достаточно дорогой американский доллар.
Обновлено в 08:51
Политика
Макрон по-русски написал о европейской России
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.
Обновлено вчера в 07:07
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Общество
«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете
Обновлено в 05:33