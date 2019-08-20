Футбол

«Спартак» прилетел в ПортугалиюSoccer.ru 03:54

Брага — Спартак
завтра
в 14:45
Лига Европы, Плей-офф
Муниципальный стадион Браги
Пресс-служба "Спартака" сообщает, что московская команда ночью прилетела в Португалию, где завтра состоится матч квалификации Лиги Европы против "Браги".
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«Спартак» прилетел в Португалию

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