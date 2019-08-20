Футбол
«Спартак» прилетел в ПортугалиюSoccer.ru 03:54
Пресс-служба "Спартака" сообщает, что московская команда ночью прилетела в Португалию, где завтра состоится матч квалификации Лиги Европы против "Браги".
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Кино
Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Челябинской области депутат застрелил жену
Обновлено в 02:48
Политика
На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке
На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
В школах России могут ограничить использование мобильных телефонов
Предполагается, что для них предусмотрят специальные места для хранения, а также дежурный телефон для экстренной связи для родителей.
Обновлено вчера в 08:31
Здоровье
Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь
Как пояснила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы опыты на грызунах показали, что снижение калорийности на 30-40% продлевает жизнь.
Обновлено в 00:20
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян не любит фотографироваться
Подавляющее большинство (82%) россиян старше 18 лет не любит фотографироваться, однако 70% все же делают это с разной степенью регулярности.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь
Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции
Обновлено вчера в 07:08
Общество
Минздрав назвал способы борьбы со стрессом
Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Космос
Космический Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца
Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.
Обновлено 19 августа в 05:02
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
Шойгу рассказал об укреплении войск на западе России
"В Западном военном округе в текущем году будет проведено более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава, в том числе береговых войск, войск противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения", - уточнил Шойгу.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Walmart подала в суд на Tesla из-за солнечных батарей
С своем судебном иске, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк, Walmart утверждает, что компания Tesla в течение многих лет проявляла халатность, не соблюдала методику установки, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей.
Обновлено в 02:24
Политика
В Вашингтоне заявили, что следят за перемещениями иранского танкера в Средиземноморье
15 августа Гибралтар освободил судно, в понедельник танкер покинул Гибралтар В понедельник представитель пресс-службы Госдепартамента заявил, что Соединенные Штаты предупредили Грецию и другие страны средиземноморского бассейна о последствиях оказания помощи экипажу иранского танкера.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Международная правозащитная группа «Агора» пожаловалась в ООН на разгон протестных акций в Москве
Авторы обращения считают, что власти России нарушили несколько положений Международного Пакта о гражданских и политических правах и Конвенции ООН против пыток.
Обновлено в 03:28
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов
В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено вчера в 14:12
Шоу-бизнес
Коллеги Назаровой объяснили, кто будет новым опекуном внучки актрисы
Стало известно, кто станет опекуном несовершеннолетней внучки актрисы Александры Назаровой, которая скончалась во вторник, 20 августа.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Наука
У гималайского Озера Скелетов нашли европейские кости
Группа исследователей из США, Великобритании, Германии и Индии изучила 38 скелетов, найденных на озере.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено вчера в 10:23
Армия и оружие
Штурмовики A-10 Thunderbolt II получили новые крылья
Модернизированные штурмовики получили новое крыло размахом 17,7 метра, причем основная часть его деталей произведено из алюминиевых сплавов серий 2000 и 7000.
Обновлено вчера в 10:49
Энергетика
Цена на нефть Brent в ходе торгов растёт
Мировые цены на нефть растут разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 01:05
Политика
В МИД ФРГ вновь призвали к прямому диалогу с Россией
Германия и Россия имеют полярные позиции по многим вопросам, и для их обсуждения и решения необходимо установить «прямой и открытый диалог».
Обновлено в 00:47
Происшествия
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58