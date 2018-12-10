Московский "Спартак" прибыл в Испании, где сыграет против "Вильярреала" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает "Советский спорт". Встреча состоится 13 декабря в 20.55 по московскому времени.

«Спартак» прилетел в Испанию на матч Лиги Европы с «Вильярреалом»

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