Футбол
«Спартак» пригласил на матч с «Зенитом» Массимо КарреруАргументы и Факты вчера в 15:56
Александр Руденко
|22′
|26′
Томас Рукас
|31′
Андрей Мостовой
Павел Маслов
|37′
Николай Тюнин
Данил Полубояринов
|46′
Сильванус Нимели
|50′
Максим Глушенков
|51′
Александр Руденко
Данила Прошляков
|54′
|60′
Данила Буранов
Сергей Иванов
|62′
Илья Камышев
Maxim Levin
Сильванус Нимели
|67′
|68′
Илья Воробьев
Александр Еловских
Максим Глушенков
Dmitry Markitesov
|78′
|85′
Андрей Мостовой
Daniil Makeev
Солтмурад Бакаев
Kirill Folmer
|88′
|89′
Леон Мусаев
Данил Полубояринов
|90′
«Спартак» пригласил на домашний матч премьер-лиги с «Зенитом» бывшего главного тренера команды Массимо Карреру. Как сообщается на сайте «Спартака», «итальянского специалиста и его семью ждут места в президентской ложе стадиона и памятный подарок от клуба».
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Каррера – о приглашении «Спартака»: президент прислал сообщение, и я ему ответил
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«Спартак» пригласил Карреру и его семью на матч с «Зенитом» в президентскую ложу
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:56, Ашберн
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