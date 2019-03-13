Футбол

«Спартак» пригласил на матч с «Зенитом» Массимо КарреруАргументы и Факты вчера в 15:56

Спартак-2 — Зенит-2
1 – 1
Матч завершён
ФНЛ, 11 марта
Стадион «Академия Спартак»
Александр Руденко
22′
26′
Томас Рукас
31′
Андрей Мостовой
Павел Маслов
37′
Николай Тюнин
Данил Полубояринов
46′
Сильванус Нимели
50′
Максим Глушенков
51′
Александр Руденко
Данила Прошляков
54′
60′
Данила Буранов
Сергей Иванов
62′
Илья Камышев
Maxim Levin
Сильванус Нимели
67′
68′
Илья Воробьев
Александр Еловских
Максим Глушенков
Dmitry Markitesov
78′
85′
Андрей Мостовой
Daniil Makeev
Солтмурад Бакаев
Kirill Folmer
88′
89′
Леон Мусаев
Данил Полубояринов
90′
«Спартак» пригласил на домашний матч премьер-лиги с «Зенитом» бывшего главного тренера команды Массимо Карреру. Как сообщается на сайте «Спартака», «итальянского специалиста и его семью ждут места в президентской ложе стадиона и памятный подарок от клуба».
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