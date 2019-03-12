Футбол

«Спартак» пригласил Массимо Карреру на матч с «Зенитом»ТАСС 11:49

Спартак-2 — Зенит-2
1 – 1
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Стадион «Академия Спартак»
Александр Руденко
22′
26′
Томас Рукас
31′
Андрей Мостовой
Павел Маслов
37′
Николай Тюнин
Данил Полубояринов
46′
Сильванус Нимели
50′
Максим Глушенков
51′
Александр Руденко
Данила Прошляков
54′
60′
Данила Буранов
Сергей Иванов
62′
Илья Камышев
Maxim Levin
Сильванус Нимели
67′
68′
Илья Воробьев
Александр Еловских
Максим Глушенков
Dmitry Markitesov
78′
85′
Андрей Мостовой
Daniil Makeev
Солтмурад Бакаев
Kirill Folmer
88′
89′
Леон Мусаев
Данил Полубояринов
90′
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера приглашен на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским клубом и санкт-петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
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