"Спартак" прилетел в Испанию на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Вильярреалом", информирует пресс-служба клуба.

«Спартак» прибыл в Испанию на матч с «Вильярреалом»

Футбол Футбол «Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес Аргентинский "Ривер Плейт" в четвертый раз в истории завоевал Кубок Либертадорес.

Футбол Футбол «Зенит» проиграл на своем поле «Рубину» Казанский "Рубин" на выезде в матче матче 17-го тура чемпионата России оказался сильнее "Зенита".

Футбол Футбол Акинфеев стал самым популярным человеком года по данным «Яндекса»

Футбол Футбол «Манчестер Сити» продлит контракт с полузащитником Филом Фоденом «Манчестер Сити» согласовал продление контракта с полузащитником Филом Фоденом. Об этом сообщает The Telegraph.

Футбол Футбол Леонардо: «Ибрагимович не вернется в „Милан“» Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не вернется в «Милан» зимой.

Футбол Футбол Газзаев: надеюсь, что произойдет чудо, и ЦСКА выиграет у «Реала» Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил РИА Новости, что надеется на чудо, которое поможет армейцам обыграть мадридский "Реал" в выездном матче Лиги чемпионов.

Футбол Футбол Леонид Слуцкий: «„Витесс“ был ментально не готов побеждать НАК» «Витесс» был ментально не готов побеждать НАК, а наш соперник вышел на поле, словно это был их последний матч в жизни.

Футбол Футбол Доннарумма отыграл 100-й подряд полный матч за «Милан» Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма отыграл на ноль в матче 15-го тура чемпионата Италии против "Торино" (0:0). Эта игра стала для 19-летнего голкипера 100-й подряд, в которых он провел полный матч.

Футбол Футбол Лёв: Озил не хочет общаться с нами, причин не знаю Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, что полузащитник Месут Озил всё ещё не разговаривал с ним по поводу своего ухода из сборной после чемпионата мира 2018 года, состоявшегося в России.

Футбол Футбол Юрий Газинский провел 200-й матч за «Краснодар» Юрий Газинский стал вторым игроком в истории «черно-зеленых», который достиг отметки в 200 матчей за клуб, и уступает по этому показателю лишь рекордсмену «Краснодара» Жоаозиньо (217 игр).

Футбол Футбол Ришарлисон может сменить Суареса в «Барселоне» Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может сменить клубную прописку. К футболисту проявляет интерес «Барселона», сообщает Daily Star.

Футбол Футбол «Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано» "Бетис" обыграл "Райо Вальекано" в 15-м туре чемпионата Испании - 2:0.

Футбол Футбол Тибо Куртуа: «Встречный ветер осложнил нам игру» Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги победного матча с «Уэской» (1:0) в матче 15-го тура Ла Лиги.