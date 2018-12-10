Футбол

«Спартак» прибыл в Испанию на матч с «Вильярреалом»
Спорт-Экспресс
вчера в 15:58

"Спартак" прилетел в Испанию на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Вильярреалом", информирует пресс-служба клуба.
Спорт-Экспрессвчера в 15:58

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«Спартак» прилетел в Испанию и готовится к матчу ЛЕ с «Вильярреалом»

RT на русском00:40

«Спартак» прибыл в Испанию для подготовки к матчу с «Вильярреалом»

Sports.ruвчера в 22:41

«Спартак» прилетел в Испанию

Советский спортвчера в 17:44

«Спартак» прилетел в Испанию на матч Лиги Европы с «Вильярреалом»

Газета.Ruвчера в 16:41

«Спартак» прибыл в Испанию для подготовки к матчу с «Вильярреалом»

Чемпионатвчера в 16:37

«Спартак» прибыл в Испанию на матч с «Вильярреалом»

Спорт-Экспрессвчера в 15:58

«Спартак» прилетел в Испанию для подготовки к игре с «Вильярреалом»

Sport24.ruвчера в 16:06
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Футбол

«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес

Аргентинский "Ривер Плейт" в четвертый раз в истории завоевал Кубок Либертадорес.
Обновлено в 02:11
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«Зенит» проиграл на своем поле «Рубину»

Казанский "Рубин" на выезде в матче матче 17-го тура чемпионата России оказался сильнее "Зенита".
Обновлено в 01:50
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Акинфеев стал самым популярным человеком года по данным «Яндекса»

Обновлено в 02:08
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Ромелу Лукаку: «Моуринью сказал, чего от меня хочет»

Обновлено в 02:10
Футбол

«Манчестер Сити» продлит контракт с полузащитником Филом Фоденом

«Манчестер Сити» согласовал продление контракта с полузащитником Филом Фоденом. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 02:08
Футбол

Леонардо: «Ибрагимович не вернется в „Милан“»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не вернется в «Милан» зимой.
Обновлено в 02:00
Футбол

Газзаев: надеюсь, что произойдет чудо, и ЦСКА выиграет у «Реала»

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил РИА Новости, что надеется на чудо, которое поможет армейцам обыграть мадридский "Реал" в выездном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 01:44
Футбол

Леонид Слуцкий: «„Витесс“ был ментально не готов побеждать НАК»

«Витесс» был ментально не готов побеждать НАК, а наш соперник вышел на поле, словно это был их последний матч в жизни.
Обновлено в 01:21
Футбол

Доннарумма отыграл 100-й подряд полный матч за «Милан»

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма отыграл на ноль в матче 15-го тура чемпионата Италии против "Торино" (0:0). Эта игра стала для 19-летнего голкипера 100-й подряд, в которых он провел полный матч.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол

Лёв: Озил не хочет общаться с нами, причин не знаю

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, что полузащитник Месут Озил всё ещё не разговаривал с ним по поводу своего ухода из сборной после чемпионата мира 2018 года, состоявшегося в России.
Обновлено в 01:30
Футбол

Юрий Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»

Юрий Газинский стал вторым игроком в истории «черно-зеленых», который достиг отметки в 200 матчей за клуб, и уступает по этому показателю лишь рекордсмену «Краснодара» Жоаозиньо (217 игр).
Обновлено в 02:10
Футбол

Ришарлисон может сменить Суареса в «Барселоне»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может сменить клубную прописку. К футболисту проявляет интерес «Барселона», сообщает Daily Star.
Обновлено в 01:17
Футбол

«Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано»

"Бетис" обыграл "Райо Вальекано" в 15-м туре чемпионата Испании - 2:0.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол

Тибо Куртуа: «Встречный ветер осложнил нам игру»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги победного матча с «Уэской» (1:0) в матче 15-го тура Ла Лиги.
Обновлено в 01:54
Футбол

Рафаэль Бенитес: «Нам нужна система VAR прямо сейчас»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес раскритиковал судейство после матча с «Вулверхэмптоном» (1:2) и затронул тему внедрения VAR в АПЛ.
Обновлено в 01:40
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Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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