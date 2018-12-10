Футбол

«Спартак» прибыл в Испанию на матч с «Вильярреалом»
Спорт-Экспресс
вчера в 15:58

"Спартак" прилетел в Испанию на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Вильярреалом", информирует пресс-служба клуба.
Спорт-Экспрессвчера в 15:58

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«Спартак» прилетел в Испанию и готовится к матчу ЛЕ с «Вильярреалом»

RT на русском00:40

«Спартак» прибыл в Испанию для подготовки к матчу с «Вильярреалом»

Sports.ruвчера в 22:41

«Спартак» прилетел в Испанию

Советский спортвчера в 17:44

«Спартак» прилетел в Испанию на матч Лиги Европы с «Вильярреалом»

Газета.Ruвчера в 16:41

«Спартак» прибыл в Испанию для подготовки к матчу с «Вильярреалом»

Чемпионатвчера в 16:37

«Спартак» прибыл в Испанию на матч с «Вильярреалом»

Спорт-Экспрессвчера в 15:58

«Спартак» прилетел в Испанию для подготовки к игре с «Вильярреалом»

Sport24.ruвчера в 16:06
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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