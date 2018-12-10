Футбол

«Спартак» прибыл в Испанию на матч с «Вильярреалом»
Спорт-Экспресс
15:58

"Спартак" прилетел в Испанию на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Вильярреалом", информирует пресс-служба клуба.
Спорт-Экспресс15:58

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«Спартак» прибыл в Испанию для подготовки к матчу с «Вильярреалом»

Sports.ru22:41

«Спартак» прилетел в Испанию

Советский спорт17:44

«Спартак» прилетел в Испанию на матч Лиги Европы с «Вильярреалом»

Газета.Ru16:41

«Спартак» прибыл в Испанию для подготовки к матчу с «Вильярреалом»

Чемпионат16:37

«Спартак» прибыл в Испанию на матч с «Вильярреалом»

Спорт-Экспресс15:58

«Спартак» прилетел в Испанию для подготовки к игре с «Вильярреалом»

Sport24.ru16:06
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
Футбол

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В дальнейшем чемпион Англии планирует продолжить следить за выступлениями футболиста.
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Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари объяснил сложными погодными условиями невнятную игру своей команды в матче 15-го тура чемпионата Испании с "Уэской" (1:0).
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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