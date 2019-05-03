«Спартак» прибыл в Екатеринбург на матч с «Уралом»Евро-футбол.ру 13:22

"Спартак" прилетел в Екатеринбург перед матчем с "Уралом" в 27-м туре чемпионата России. Как сообщает официальный Твиттер московского клуба к "красно-белым" присоединились игроки молодёжной команды – Артём Поплевченков и Артём Мамин.

«Спартак» прибыл в Екатеринбург на матч с «Уралом»

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