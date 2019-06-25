«Спартак» прибыл на сбор в АвстриюSoccer.ru 24 июня в 10:20

Турнир пройдет в Пёллау. 🔴⚪ «Спартак» прилетел на австрийский сбор Первую тренировку наша команда проведет уже сегодня вечером.#Спартак #силавединстве pic.twitter.com/Zca9ECC6WR — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 июня 2019 г.

«Спартак» прибыл на сбор в Австрию

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