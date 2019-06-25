«Спартак» прибыл на сбор в АвстриюSoccer.ru 24 июня в 10:20

"Спартак" прилетел в Грац, откуда команда на автобусе отправится в Лойперсдорф, где будет тренироваться до 4 июля. В Австрии «красно-белые» примут участие в Кубке «Матч Премьер», где сыграют с «Ростовом», ЦСКА и «Краснодаром».

«Спартак» прибыл на сбор в Австрию

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