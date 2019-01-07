Московский «Спартак» успешно прибыл на первый тренировочный сбор в ОАЭ. Как сообщает пресс-служба красно-белых, самолет с футболистами и тренерским штабом команды успешно приземлился в аэропорту Дубая. Отметим, что к команде присоединился полузащитник Аяз Гулиев.

«Спартак» прибыл на первый тренировочный сбор в ОАЭ

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