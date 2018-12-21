Футбол

«Спартак» презентовал нового защитника Лукаса
Sportbox.RU
04:36

Московский «Спартак» представил нового защитника красно-белых Айртона Лукаса.
Sportbox.RU04:36

Подробнее о событии

Айртон будет выступать за «Спартак» под 6-м номером

Soccer.ru04:47

«Спартак» презентовал нового защитника Лукаса

Матч ТВ04:36

«Спартак» презентовал нового защитника Лукаса

Sportbox.RU04:36

Айртон будет выступать в «Спартаке» под шестым номером

Советский спорт05:35

«Спартак» опубликовал ролик с презентацией Айртона

Чемпионат04:29

«Спартак» представил Айртона. Видео

Спорт-Экспресс04:13

«Спартак» представил Айртона специальным видео

Sports.ru04:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Футбол

Глушаков заявил о ведении против него информационной войны при разводе

Обновлено в 06:48
Футбол

Агент Бокетти опроверг уход футболиста из «Спартака»

Уход итальянского защитника Сальваторе Бокетти из московского футбольного клуба «Спартак» исключен.
Обновлено в 09:51
Футбол

РФС запретил ФК «Ростов» регистрировать новичков

Палата РФС по разрешению споров запретила футбольному клубу «Ростов» регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед бывшим защитником ростовской команды Евгением Макеевым, об этом сообщает сайт Российского футбольного союза.
Обновлено в 12:48
Футбол

«Челси» может приобрести Игуаина

Обновлено вчера в 23:01
Футбол

Коллинз разорвал контракт с «Астон Виллой» через час после подписания

Защитник Джеймс Коллинз разорвал контракт с «Астон Виллой» через час после его подписания.
Обновлено в 12:00
Футбол

Рой Кин: «Футболисты „МЮ“ бросили Моуринью под автобус»

Фигурально выражаясь, игрокам сошло с рук убийство. Они спрятались за тренером, бросив его под автобус.
Обновлено в 10:52
Футбол

Каррагер: «Почеттино стоит возглавить МЮ, если ему предложат контракт»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино должен возглавить «Манчестер Юнайтед», если ему поступит соответствующее предложение.
Обновлено в 09:27
Футбол

Из «Рубина» ушли главный врач команды и физиотерапевт

«Рубин» объявил об уходе из клуба главного врача основной команды Ивана Цынпеу и физиотерапевта Рене Сантаны в связи с завершением сроков контрактов.
Обновлено в 10:46
Футбол

Моуринью предложили возглавить «Боку Хуниорс»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью получил предложение возглавить аргентинский клуб «Бока Хуниорс», сообщает журналистка TNT Sports LA Вероника Брунати на своей странице в «Твиттере».
Обновлено в 12:30
Футбол

Унаи Эмери: «Арсеналу» нужен Месут Озил

Ранее The Times сообщила, что Озил может покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 12:32
Футбол

«Интер» достиг договоренности с Рэмзи

«Интер» достиг устной договоренности с полузащитником «Арсенала» Аароном Рэмзи.
Обновлено в 10:46
Футбол

Неймар досрочно ушел в отпуск и не сыграет с «Нантом»

Нападающий «ПСЖ» Неймар ушел в зимний отпуск.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Промес задержан за вождение в нетрезвом виде

Нападающий «Севильи» Квинси Промес, ранее выступавший за «Спартак», был задержан за вождение в нетрезвом виде, сообщает El diario de Sevilla.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол

Газинский получил премию «Спортсмен Кубани»

Обновлено в 06:21
Футбол

Лучший в истории: ЧМ-2018 по футболу собрал рекордную телеаудиторию

Обновлено в 13:30
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное