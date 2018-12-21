Футбол

«Спартак» презентовал нового защитника Лукаса
Sportbox.RU
04:36

Московский «Спартак» представил нового защитника красно-белых Айртона Лукаса.
Sportbox.RU04:36

Подробнее о событии

Айртон будет выступать за «Спартак» под 6-м номером

Soccer.ru04:47

«Спартак» презентовал нового защитника Лукаса

Матч ТВ04:36

«Спартак» презентовал нового защитника Лукаса

Sportbox.RU04:36

«Спартак» представил Айртона. Видео

Спорт-Экспресс04:13

«Спартак» опубликовал ролик с презентацией Айртона

Чемпионат04:29

«Спартак» представил бразильского новичка

LiveSport.ru05:14

Новичок «Спартака» Айртон Лукас пообещал выкладываться по максимуму

РИА Новости17 декабря в 16:18
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Автоматически обработано 7156 источников, обновлено в 12:13, Ашберн
Футбол

Глушаков заявил о ведении против него информационной войны при разводе

Обновлено в 06:48
Футбол

РФС вновь запретил «Ростову» регистрировать новичков

Из-за задолженностей перед защитником Евгением Макеевым палата по разрешению споров Российского футбольного союза вновь запретила ФК «Ростову» регистрировать новых игроков.
Обновлено в 10:33
Футбол

Агент Бокетти опроверг уход футболиста из «Спартака»

Уход итальянского защитника Сальваторе Бокетти из московского футбольного клуба «Спартак» исключен.
Обновлено в 09:51
Футбол

Новичок «Астон Виллы» разорвал контракт через час после подписания

После тренировки Коллинз вернулся в офис и разорвал документ. Отметим, что футболист с 2009 по 2012 год уже играл за "Астон Виллу".
Обновлено в 10:58
Футбол

«Рубин» расстался с врачом и физиотерапевтом

«Рубин» объявил об уходе из команды врача Ивана Цынпеу и физиотерапевта Рене Сантаны.
Обновлено в 11:49
Футбол

Арсен Венгер: «Эмери блестяще справляется со своей работой»

Обновлено в 09:51
Футбол

Рой Кин: «Игроки „МЮ“ бросили Моуринью под автобус»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением об отставке Жозе Моуринью.
Обновлено в 09:34
Футбол

Томас Тухель: «Неймар ушел в отпуск досрочно с моего разрешения»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель объяснил, почему нападающий команды Неймар отправился в Бразилию до начала отпуска.
Обновлено в 10:00
Футбол

«Челси» может приобрести Игуаина

Обновлено вчера в 23:01
Футбол

Газинский получил премию «Спортсмен Кубани»

Обновлено в 06:21
Происшествия

Промеса задержали пьяным за рулем

Полиция конфисковала автомобиль, за рулём которого находился футболист. Промес вызван в суд, который состоится 24 декабря.
Обновлено в 00:37
Футбол

«Бавария» продлила контракт с Румменигге

Контракт между сторонами, рассчитанный до 31 декабря 2019 года, был досрочно продлен до конца 2021 года.
Обновлено в 10:14
Футбол

ЧМ по футболу 2018 года в России посмотрели рекордные 3,5 млрд человек

Чемпионат мира по футболу 2018 года, который прошёл минувшим летом в России, посмотрело рекордное количество зрителей.
Обновлено в 04:28
Футбол

«Милан» попытается усилиться форвардом «Манчестер Юнайтед» Рашфордом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Corriere della Sera.
Обновлено в 12:10
Футбол

Айртон Лукас: «Не думаю, что морозы станут для меня проблемой»

Новичок "Спартака" защитник Айртон Лукас заявил, что не боится российских морозов.
Обновлено в 07:41
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